BCV aponta para abrandamento da actividade económica

Banco Central divulgou os Indicadores Económicos do terceiro trimestre que apontam para um arrefecimento da actividade económica e para uma procura interna mais fraca face ao trimestre anterior.

Segundo o boletim publicado pelo BCV esta evolução da actividade económica nacional “deveu-se, essencialmente, ao contributo negativo da procura interna, em resultado da redução do investimento (em 47,1 por cento) e da desaceleração registada no consumo privado, que cresceu 5,4 por cento, quando no trimestre anterior, cresceu 16,9 por cento em termos homólogos”.

A redução do investimento, explica o banco central, ficou a dever-se a factores como a fraca procura, os custos de produção e de construção ainda elevados e a critérios de concessão de crédito ligeiramente mais restritivos” que afectaram a procura de financiamento. “As dificuldades financeiras por que passam algumas empresas, justificam a evolução do investimento, enquanto, o impacto adverso da alta inflação sobre os rendimentos reais dos consumidores e, consequentemente, sobre as suas decisões de consumo, explicam o desempenho do consumo privado”, lê-se no documento.

A estes dados junta-se ainda a diminuição das exportações em 4,2% em termos homólogos, “devido à redução das exportações de bens e à moderação das exportações de serviços, que cresceram 7,6 por cento. Do lado da oferta, as reduções no valor acrescentado bruto dos ramos da “construção”, “comércio e reparação” e “agricultura, pecuária e silvicultura”, e as desacelerações registadas no valor acrescentado bruto dos ramos de “alojamento e restauração” e “transportes e armazenagem”, bem como, nos impostos líquidos de subsídios, que cresceram explicam o abrandamento da actividade económica nacional entre Julho e Setembro de 2023”.

O documento refere igualmente que as pressões inflacionistas continuaram a reduzir em Setembro “com as taxas de inflação homóloga e média anual a fixarem-se em, respetivamente, 2,6 e 5,3% (eram 3,5 e 6,8% em Junho), traduzindo o perfil descendente dos preços dos produtos energéticos e, em menor grau, dos produtos alimentares no mercado internacional e a fraca procura”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1148 de 29 de Novembro de 2023.