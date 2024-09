Presidente da República ouve sindicatos representativos dos professores

​O Presidente da República, José Maria Neves, no quadro do exercício do seu papel de “Ouvidor da República”, vai, no dia 04 de Dezembro, segunda-feira, receber os sindicatos representativos dos professores, designadamente o Sindep, o Siprofis e o Sindprof.

Essa audição em conjunto dos três sindicatos da classe docente acontece na sequência da realização nos dias 22 e 23 de Novembro da greve dos professores, após fracassadas as negociações com o Governo. Para além da resolução das pendências, a reivindicação maior dos professores tem a ver com a actualização salarial na ordem dos 36 por cento, aumentando do salário de ingresso dos actuais 78 mil escudos para 107.471$00, no sentido de ser equiparar os salários dos professores ao dos outros quadros privativos da administração pública cabo-verdiana. Um aumento considerado incomportável pelo Governo, tendo em conta o seu impacto no orçamento de Estado, já que a exigência dos sindicatos é que esse aumento vigore a partir de Janeiro de 2024. A audiência com o Presidente da República está marcada para às 11:00. Os sindicatos, assim como o Governo, reiteram a disponibilidade para dialogar. O presidente do Sindicatos dos Professores de Santiago (Siprofis), Abraão Borges, disse que espera que o Presidente da República venha a exercer a sua magistratura de influência junto do Governo para que os problemas dos professores sejam resolvidos num clima de diálogo e entendimento entre as partes envolvidas. “O problema ou o cerne da questão é equiparação dos salários dos professores aos quadros especiais e a resolução de todas as pendências. (…) os compromissos assumidos era para serem resolvidos até finais de 2023”, lembrou o presidente da Siprofis que juntamente com o Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP), presidido por Jorge Cardoso e Sindicato Democrático dos Professores (Sindprof) encabeçada por Lígia Herbert estão a liderar a luta dos professores.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.