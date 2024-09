​BestFly terá aeronaves ERJ145 e ATR72 para reforçar operações interilhas

A BestFly Cabo Verde by TICV vai receber as aeronaves ERJ145 e ATR72 para reforçar operações interilhas, de acordo com um comunicado enviado pela companhia.

Segundo informou, o avião ERJ145 chegará este sábado, 2, e servirá para regularizar as operações da companhia no período próximo, devido ao estado inoperativo de uma aeronave sujeita a uma reparação que se verificou morosa por força de atrasos na cadeia de distribuição e pela falta de reposição a nível global. O avião ERJ145 tem capacidade de 50 lugares e irá reforçar as operações domésticas a partir de quatro deste mês. Já, em meados deste mês, a BestFly Cabo Verde by TICV avança que irá também reforçar a sua operação com um segundo ATR72 a operar nas rotas domésticas. “Esta aeronave dará apoio nas operações da companhia para todas as ilhas cabo-verdianas durante o período de festividades de fim de ano e, assim, responder ao aumento da procura verificada nessa época”, indica. A companhia destacou que estes reforços têm como objectivo atender à principal prioridade da BestFly Cabo Verde by TICV, para prestar de um serviço de qualidade aos viajantes que se deslocam dentro do arquipélago, oferecendo soluções actualizadas para as necessidades dos cidadãos. Por outro lado, a BestFly Cabo Verde by TICV disse que lamenta os constrangimentos causados em decorrência da aeronave inoperante e sublinha que tudo está a ser feito para restabelecer o normal funcionamento da operação interilhas, para benefício de Cabo Verde e dos cabo-verdianos.

