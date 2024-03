Fogo: Dois indivíduos indiciados de crime de tráfico de droga e de abuso e agressão sexual de criança em prisão preventiva

Dois indivíduos indiciados da prática de crimes de abuso sexual e de agressão sexual de criança agravada e continuada e de um crime de tráfico de droga vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

O tribunal da Comarca dos Mosteiros aplicou como medida de coacção a prisão preventiva a um indivíduo de 32 anos, detido fora de flagrante delito no âmbito da investigação de um auto de instrução, registado na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros, por factos susceptíveis de integrarem a prática de um crime de abuso sexual de criança agravada e continuada e um crime de agressão sexual agravada e continuada.

As vítimas têm idade entre os 10 e 13 anos e têm alguma relação familiar com o suposto agressor.

No município de São Filipe e no âmbito da investigação de um processo crime registado na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe, o Ministério Público promoveu a emissão de um mandado de busca e apreensão à residência de três indivíduos, com idade compreendida entre os 40 e 50 anos de idade, tendo sido encontrado e apreendido na residência dos mesmos uma certa quantidade de produtos estupefacientes (cocaína e cannabis), munições, balanças de precisão e alguma quantia em dinheiro.

Após a detenção fora de flagrante delito e submetidos ao primeiro interrogatório judicial, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, ao indivíduo de 50 anos foi-lhe aplicada a prisão preventiva como medida de coacção e aos dois restantes a apresentação periódica às autoridades e obrigação de permanência na ilha do Fogo.