São Vicente: Vivências de personalidades destacadas no projecto “Memórias do antigo Liceu Gil Eanes”

A​s vivências de alunos, docentes e não docentes vão ser destacadas no projecto “Memórias do antigo Liceu Gil Eanes” que será apresentado hoje, 29, no Mindelo, enquadrado nas comemorações do 17º aniversário da Uni-CV.

Conforme informações da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), a cidade do Mindelo vai ser palco da apresentação deste projecto denominado “Memórias do antigo Liceu Gil Eanes (1937-1968): Da excecional educação “bigénera” para o mundo”. Um projecto que, segundo a mesma fonte, tem como objectivo resgatar e divulgar as memórias de “ilustres personalidades” que frequentaram o antigo Liceu Gil Eanes enquanto alunos, docentes e não docentes, e que vivenciaram a primeira experiência “bigénera” do “mundo português”. Estas mesmas personalidades que, asseguram, viriam a contribuir para a construção da identidade, da Nação e do Estado cabo-verdiano. A iniciativa pretende também dar visibilidade histórica e social aos pilares desta República, através dos relatos orais e escritos, além de promover a consciência sobre a importância da preservação das memórias de uma determinada geração e construir diálogos intergeracionais. O evento acontece na manhã de quarta-feira, 29, no antigo Liceu Gil Eanes, também conhecido por Liceu Velho, e agora polo da Uni-CV, no Mindelo.

