Cais de cabotagem do Porto da Praia vai ser reabilitado num investimento de 103 mil contos – ministro

O ministro do Mar anunciou hoje que o cais de cabotagem do Porto da Praia vai ser reabilitado nos pavimentos e vigas de coroamento dos molhes de atracação, num investimento de 103 mil contos.

Trata-se de uma obra financiada pela Empresa Nacional de Administração dos Portos (Enapor – Portos de Cabo Verde) que terá prazo de execução de oito meses e que visa melhorar as condições de tráfego de passageiros, segundo Abraão Vicente, para quem as infra-estruturas nos portos são básicas para atrair clientes e que são também essenciais para a Enapor, particularmente para o seu volume de negócio e pela qualidade do seu serviço.

O ministro falava no acto de consignação da obra, na manhã de hoje, no Porto da Praia, e lembrou que o cais de cabotagem “há décadas que não recebia as obras de reabilitação” e assegurou que se trata de uma infraestrutura de apoio, não só ao transporte de passageiros, mas também de mercadorias, ajudar no melhoramento das condições de apoio aos barcos e aos transportes marítimos em si.

Abraão Vicente frisou ainda que a obra irá melhorar as condições de atracagem dos navios e irá facilitar a deslocação dos passageiros no porto, enquanto não houver gare marítima, com maior comodidade.

O presidente do conselho de administração do Enapor, Ireneu Camacho, por seu lado, destacou a importância da obra, porque, segundo disse, “vai alavancar uma nova obra da gare marítima” do Porto da Praia, que ainda está em processo de estudos técnicos.

O Porto da Praia, na ilha de Santiago, assume-se como um dos principais portos do sistema portuário de Cabo Verde, desempenhando o duplo papel de afirmação no mundo e de motor de desenvolvimento económico e social do país, como porta de entrada na sua cidade capital, conforme a mesma fonte.