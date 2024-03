​Governo reitera estratégias face à situação sísmica na ilha Brava

Decorre na Praia a reunião do Conselho Nacional da Protecção Civil (CNPC) para análise da situação sísmica na ilha Brava, que pretende rever as medidas e traçar estratégias de resposta. Em fase de preparação para resposta, a ilha das flores conta com uma equipa chefiada pelo Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros acompanhado de técnicos do sistema das Nações Unidas em Cabo Verde.

Em declarações à imprensa, hoje, a margem da reunião do CNPC, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, relembrou que a Brava está no nível de alerta 3, em que o Governo decretou situação de contingência para a ilha na sequência das actividades sísmicas que se fazem sentir fortemente desde 30 de Outubro. “Temos técnicos em preparação para a resposta, que é a fase em que nos encontramos neste momento. Nós estamos cautelosos, estamos a agir na prevenção. A situação do momento é de tranquilidade, mas uma vez que, do ponto de vista técnico e científico, há um registo de eventos que nos faz estar no nível de alerta 3, do ponto de vista da Protecção Civil, há um conjunto de acções que têm que ser tomadas no âmbito do sistema nacional”. Segundo Paulo Rocha, esta fase de preparação implica reforço da sensibilização, que tem estado a acontecer, junto das escolas, comunidade e junto das autoridades locais. “Do ponto de vista operacional, estamos também em análise dos meios à disposição dos planos. Há um plano de contingência para a Brava, há um plano de evacuação que foi elaborado em 2016, que neste momento está a ser revisto para uma eventualidade que ninguém espera”. O governante avançou ainda que a população neste momento está mais tranquila, mas que ainda assim há acção de reforço permanente para sensibilização e partilha de informação que vai sendo feita no terreno, sem muito alarme, sem estar a preocupar desnecessariamente. O ministro da Administração Interna estará ainda hoje na na Brava para se inteirar da situação.

