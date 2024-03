Chave Móvel Digital regista 210 activações com biometria em cinco meses de funcionamento

A Chave Móvel Digital (CMD) lançada em Cabo Verde a 3 de Junho registou, em cinco meses de funcionamento, 210 activações com biometria através da aplicação móvel “Autentika”.

Em declarações à Inforpress, o director nacional da Modernização do Estado, João Cruz, avançou que do total da activação do CMD, 199 foram feitas em Cabo Verde e 11 em Portugal.

João Cruz destacou ainda que o processo permitiu também, a nível presencial, uma activação de 147 pessoas, sendo que 129 foram realizadas na Praia, nove em São Vicente, seis na Embaixada de Cabo Verde em Portugal e 63 activados através do Self Service.

A CMDCV, segundo explicou, é um meio de autenticação e assinatura digital certificado pelo Estado cabo-verdiano, suportada pela plataforma electrónica Autentika, disponível no sítio da internet autentika.gov.cv, na qual serão tramitados todos os procedimentos subjacentes à obtenção deste mecanismo alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos.

É um mecanismo de simplificação administrativa criado pelo Decreto-Legislativo n.º 5/2020, de 21 de Julho, que permite aos cidadãos interagirem com os serviços da Administração Pública, de forma segura e confiável, facilitando a solicitação de serviços públicos por via digital.

O serviço é composto por uma palavra-chave permanente (PIN), escolhida e alterável pelo cidadão, bem como, por um código numérico de utilização única e temporária por cada autenticação, e permite ao cidadão titular da CMDCV aceder a vários serviços digitais nos portais públicos e assinar documentos com um único login.