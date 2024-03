​Arrancaram as obras de requalificação da segunda fase da zona balnear de Curraletes

As obras da segunda fase de requalificação da zona balnear de Curraletes, no município do Porto Novo, já arrancaram, confirmou hoje o empreiteiro deste projecto, que representa um investimento de 34 mil contos, financiado pelo fundo do turismo.

O projecto de requalificação consiste na construção de um parque de estacionamento de viaturas, zona destinada a barracas, esplanadas e restaurantes, casas de banho públicas, parque infantil e deslocalização do palco, entre outras intervenções. A infraestrutura, que será executada em um ano, consta de um pacote de investimentos que está a ser implementado no município do Porto Novo, financiado pelo fundo do turismo, no âmbito do Plano Operacional do Turismo (POT). O Governo, segundo o POT, propõe transformar, até 2024, Curraletes numa estância balnear com vista à diversificação da oferta turística em Santo Antão, onde o principal produto tem sido o trekking (caminhadas em trilhas). Além da requalificação da zona de Curraletes, Porto Novo está a ser também contemplado com o projecto sobre a valorização das aldeias turísticas do Tarrafal e Monte Trigo. O POT prevê um milhão de contos em investimentos turísticos para a ilha de Santo Antão durante o período 2022-2026.

