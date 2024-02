Presidente romeno termina visita a Cabo Verde mais cedo que o previsto

​O Presidente romeno, Klaus Iohannis, terminou a visita oficial a Cabo Verde mais cedo que o previsto, cancelando o programa de hoje, segundo dia, anunciou a presidência da república.

“As actividades previstas para esta terça-feira, no quadro da visita de Estado do Presidente da Roménia, foram canceladas”, lê-se no comunicado.

A visita “terminou mais cedo, por questões relativas a imprevistos de agenda do chefe de Estado da Roménia”, acrescentou, sem mais detalhes.

Os presidentes de Cabo Verde, José Maria Neves, e da Roménia, Klaus Iohannis, trocaram condecorações na segunda-feira, no início da visita oficial ao arquipélago para reforço de relações bilaterais.

A comitiva romena assinou três memorandos de entendimento com o Governo de Cabo Verde, nas áreas da educação (ensino superior), segurança sanitária, veterinária e alimentar e ainda ao nível da proteção civil, nomeadamente, gestão de riscos e catástrofes naturais.