País tem sete casos de dengue confirmados e 58 suspeitos

A ministra de Saúde, Filomena Gonçalves, confirmou esta segunda-feira, na cidade da Praia, a existência de sete casos confirmados de dengue a nível nacional e 58 casos suspeitos.

Em declarações à imprensa, quando questionada se a morte de uma paciente no concelho de Santa Cruz, interior de Santiago, esteja relacionada com a dengue, a governante respondeu ainda não terem certeza sobre isso, já que não foi feito nenhum exame.

“Está-se a fazer exames para se confirmar. No entanto, aproveitamos a oportunidade para apelar a toda a população de que este desafio é de todos nós e que devemos dar combate aos mosquitos”, disse, lembrando que a doença só será vencida se a população tomar medidas assertivas.

Filomena Gonçalves afirmou sentir adesão de todos nesta luta, pelo que espera que em breve o país consiga reverter a situação.

A ministra esclareceu ainda que o processo da dengue não tem nada a ver com o processo de Cabo Verde livre do paludismo, embora seja transmitida pelo mesmo mosquito vector e existente no país.