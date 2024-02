Startups nacionais na Arena Tecnológica Internacional

Edição deste ano da Web Summit – cujo tema é a Inteligência Artificial – tem um recorde de 2600 startups, 10 delas cabo-verdianas e que podem ser visitadas no stand E304. Cabo Verde regressa ao maior certame mundial para continuar a promover as Ilhas Tecnológicas da África Ocidental.

Cabo Verde participa na Web Summit 2023, que decorre em Lisboa até ao dia 16, com uma delegação de mais de 50 pessoas, incluindo dez startups de base tecnológica. “É um investimento grande do Governo de Cabo Verde em levar dez startups que só é possível através de uma parceria público-privada para mobilizar apoio para investir no futuro daquilo que acreditamos ser o empresariado cabo-verdiano, que passa pelo digital”, disse o secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, em conferência de imprensa.

As startups foram escolhidas através de concurso público, promovido pelo programa GoGlobal, que seleccionou a Health 360 (Santiago), Hidro Energy (São Vicente), The Best of CV (Santiago), Ocean Vision (São Vicente), LESS (São Vicente), Nha Kretxeu (Santiago), NosERP (Santiago), YA (Santiago), OutSorcing (Santiago) e Come In CV (São Vicente), para participar na maior feira de tecnologia do mundo. Estas startup são das áreas de: Fintech (1), Ambiente e Energias (1), Educação (2), Saúde e Desporto (3), Turismo e Experiências (6), e Serviços (8). Mais dez startups da diáspora cabo-verdiana estão também na feira a exporem de forma gratuita.

A delegação é chefiada pelo secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, e Cabo Verde é o único país africano com stand no evento tecnológico, que decorre no Parque das Nações. Esta terça, Pedro Lopes participou num painel com a Ministra da Ciência, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Sérvia - Jelena Begović - numa conversa moderada por Yang Chengxi, Repórter de Negócios da CGTN, sobre regulação digital global.

Esta quarta, Cabo Verde vai lançar o SiKaBaDu (SKBD) durante o Web Summit – inspirada na frase “Si ka badu ka ta biradu”, retirada do poema Hora di Bai de Eugénio Tavares, o SKBD é uma iniciativa do Governo que tem por objetivo ligar o ecossistema digital cabo-verdiano com a diáspora, atrair e reter talento no país, e fomentar investimentos internacionais no sector. O SKBD realiza-se, a partir das 14h30, na Sociedade de Geografia de Lisboa, e reúne investidores e empreendedores para discutir as oportunidades de negócios digitais em Cabo Verde.

Um Web Summit polémico

É a primeira edição da Web Summit sem Paddy Cosgrave no palco. O anterior líder e fundador pediu a demissão, a 21 de Outubro, depois das suas opiniões sobre o conflito entre Israel e o Hamas terem sido mal recebidas por alguns parceiros. Empresas como Google, Meta, Amazon e IBM, bem como alguns fundos de capital de risco, desistiram do evento.

Esta segunda, a nova CEO da Web Summit abriu a conferência reafirmando que todos têm direito a ter as suas ideias. No cargo há duas semanas, Katherine Maher deu o tiro de partida respondendo às polémicas que envolveram a cimeira tecnológica nas últimas semanas: “acredito que toda a gente em todo o lado tem o direito de expressar as suas opiniões sobre qualquer tópico”.

Apesar das controvérsias, depois de no ano passado ter tido casa cheia, as expectativas para este ano são igualmente elevadas, a organização avançou que marcarão presença mais de 2600 start-ups e empresas que ocuparão os pavilhões de exposição da Feira Internacional de Lisboa, a que se juntam mais de 900 investidores e 300 parceiros. São 160 os países representados e um total de 70 mil participantes entre empreendedores, investidores ou visitantes.

Os principais investidores

Os cinco investidores mais activos presentes no Web Summit, segundo a organização, são o BEI, a Rockstart, a Pacific Capital Partners, a 33 Equity e a Meerkat Holding.

O Banco Europeu de Investimento (BEI) é o braço de empréstimos da União Europeia. É a maior instituição financeira multilateral do mundo e um dos grandes fornecedores de financiamento climático. Já investiu em milhares de empresas e projectos em toda a UE e fora dela. No ano passado, assinou um financiamento total de 65,15 mil milhões de euros.

A Rockstart, fundada em 2011, é um investidor em estágio inicial que capacita fundadores em três domínios: energia, agroalimentar e tecnologias emergentes. Investe em startups em fase inicial e proporciona acesso a capital, mercados e conhecimentos especializados, ligando fundadores a co-investidores, mentores, parceiros, empresas e à sua rede mais ampla.

Com sede em Lisboa, a Pacific Capital Partners é uma empresa familiar baseada em operações de longa data da sua empresa afiliada nos EUA, a Prim Ventures. Já a 33Equity é uma empresa de consultoria em fusões e aquisições para o sector de tecnologia de software e serviços de TI, que apoia clientes na Europa e na América do Norte. A alemã Meerkat Holding investe em ideias de negócios que pretendem ter um impacto social positivo. Oferece apoio empresarial activo nas áreas de financiamento, fusões e aquisições, mentoria e coaching, e acesso à rede Meerkat Holding.

Cabo Verde e a Web Summit

Esta é a quarta vez que Cabo Verde tem um stand a representar o país na Web Summit, um evento tecnológico que nasceu em 2010, na Irlanda, e passou a realizar-se na zona do Parque das Nações, em Lisboa, em 2016 e deve manter-se na capital portuguesa até 2028.

As três últimas edições (2019, 2020 e 2022) beneficiaram mais de três dezenas de inovadores que puderam integrar a delegação cabo-verdiana, que na última edição contou também com cerca de 50 pessoas.

A língua portuguesa vai estar também em destaque com a Startup Portugal, que apoia 115 empresas portuguesas, já a comitiva do Brasil traz 85 startups e 100 empresas que chegam a Lisboa pela ApexBrasil, assim como mais de 500 empreendedores brasileiros.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1146 de 15 de Novembro de 2023.