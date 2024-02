Criança de dez anos perde a vida ao ser atingida por parte do tecto de uma casa que estava a ser demolida

Uma criança do sexo masculino de dez anos perdeu a vida no início da tarde de sábado, 18, na localidade de Morro (Mosteiros), ilha do Fogo, ao ser atingida por parte do tecto de uma casa que estava sendo demolida.

Informações recolhidas junto de pessoas próximas da família indicam que a criança que respondia pelo nome de Francisco Rodrigues de Pina Andrade, mais conhecido por Jair, terá morrido no local quando foi atingido por parte do tecto que estava a ser demolido pelo seu tio que após passagem pela Polícia encontra-se no Centro de Saúde dos Mosteiros em estado de choque. A Rede de Organização das Escolinhas de Futebol do Fogo, ao tomar conhecimento do falecimento do aluno da escola de futebol do Sumbango (Mosteiros) vítima de um acidente de trabalho de construção civil dentro da sua própria casa, mostrou-se, através da sua página, consternada com a “triste e dolorosa notícia” que deixou o futebol de formação de luto e numa “tristeza profunda”. “Este menino e atleta que hoje não está entre nós era muito mais de que um atleta, porque tinha uma boa educação e era muito humilde e simpático”, escreveu a Rede de Organização das Escolinhas, sublinhando que “a morte bateu à sua porta e foi mais forte e o levou, mas a lembrança fica”, expressando “força e coragem” aos pais, familiares, colegas da escola de Sumbango e a todos os amigos de Jair. Também nas redes sociais a Paróquia da Nossa Senhora da Ajuda destacou que é “com imensa tristeza” que tomou conhecimento do falecimento de Jair, membro da comunidade de Nossa Senhora de Fátima (Fajãzinha), catequizando e escuteiro do Agrupamento de Escuteiros da Nossa Senhora de Fátima (Fajãzinha). O funeral de Francisco Rodrigues de Pina Andrade aconteceu hoje, domingo, por volta das 10:00 no cemitério de Laranjo, na cidade de Igreja, Mosteiros.

