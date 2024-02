Comunidade de Chã de Feijoal espera o reforço da central fotovoltaica em 2024

A comunidade de Chã de Feijoal, no Planalto Norte, interior do município do Porto Novo, tem a expectativa em que em 2024 a pequena central fotovoltaica instalada em 2015 neste povoado será reforçada.

Os moradores, abordados pela Inforpress, recordam que, nos últimos anos, têm vindo a insistir junto da Câmara Municipal do Porto Novo no sentido de instalar novos painéis solares no sistema de produção de energia eléctrica, que está a funcionar “a meio gás”, esperando que esse desejo seja atendido no próximo ano.

O plano de investimentos municipais da edilidade porto-novense prevê, entre outras acções, o reforço da unidade de produção de energia eléctrica em Chã de Feijoal, onde residem 18 famílias e estão instaladas algumas unidades económicas ligadas ao comércio, turismo e produção de queijo.

O propósito é repor o fornecimento de energia elétrica durante 24 horas por dia nessa localidade.

Conforme o documento, o município do Porto Novo receberá em 2024 investimentos de 11 mil contos no domínio de energia electrica.

Além de aquisição de painéis solares para equipar os edifícios municipais, este montante destina-se ainda à electrificação rural, sendo que a principal preocupação das autoridades locais se prende com a conclusão do projecto de electrificação da localidade de Bolona, também no Planalto Norte.