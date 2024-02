Professores ameaçam greve por tempo indeterminado após impasse na negociações com o Governo

Depois do impasse nas negociações com o Governo durante a reunião desta quinta-feira, que será retomada hoje, o Sindicato Democrático dos Professores (SINDPROF) reiterou a decisão de realizar dois dias de greve, seguidos por uma paralisação por tempo indeterminado dos docentes.

O SINDPROF, com o SINDEP e SIPROFIS, reuniram-se na manhã desta quinta-feira com o ministro da Educação, a ministra da Modernização Administrativa do Estado e o ministro das Finanças.

"Saímos do encontro com uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Até agora não houve consenso", escreveu o SIINDPROF na sua página do Facebook, mostrando-se descontente com a abordagem dos governantes.

O SINDPROF acusa os governantes de tentar impor a ideia de que qualquer actualização salarial só pode ocorrer mediante a revisão do Estatuto da Carreira dos Professores, o que, refere, não é aplicado a outras classes profissionais.

"A classe docente não aceita essa situação, porque estamos a falar de uma classe digna que não precisa de estar a mendigar", enfatizou a presidente do SINDPROF, Lígia Herbert.

Caso não haja consenso nas próximas negociações, o SINDPROF anunciou a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado.

"Dois dias de greves, seguido de greve por tempo indeterminado. Neste caso, o professor é chamado a participar de corpo e alma na greve munido da sua maior arma que é o seu cérebro", apela o sindicato.

De referir que o SINDPROF, com o SINDEP e SIPROFIS entregou, no 7 de Novembro, à Direcção Geral do Trabalho e ao Ministério da Educação o pré-aviso de greve dos professores que deverá acontecer nos dias 22 e 23 deste mês.

A grelha salarial e o memorando de entendimento são algumas das reivindicações da classe.

Na sequência, o Ministério da Educação reiterou hoje total abertura para o diálogo institucional com todos os sindicatos dos professores, tendo em vista a construção de entendimentos e convergências em prol do desenvolvimento progressivo e sustentável das carreiras dos professores.