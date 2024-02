Cadastro predial na Ilha de Santiago arranca em Março de 2024

​O cadastro predial na Ilha de Santiago vai arrancar em Março de 2024, está orçado em 400 mil contos e enquadra-se no projecto da harmonização das estatísticas da África Ocidental do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), financiado pelo Banco Mundial.

A informação foi avançada esta terça-feira, na Cidade da Praia, pela ministra das Infra-estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação, em declarações à imprensa, à margem do encontro de preparação do projecto de cadastro predial na Ilha de Santiago.

Eunice Silva advertiu que esse montante pode não ser suficiente, uma vez que no terreno podem ser encontradas situações muito mais complicadas, explicando, por isso, que o valor pode depender do levantamento predial.

“Nós estamos a calcular que [existam] 250 mil prédios, mas quando formos ao terreno podemos encontrar 400 mil. Daí, em função daquilo que podemos levantar, vamos [ver se] conseguimos fazer com este valor ou se temos que arranjar um aumento para podermos fazer na totalidade”, explicou a ministra, lembrando que as outras ilhas estão à espera também do seu cadastro predrial.

“Vamos trabalhar a ilha de Santiago a partir de Março (...) a ideia é fazer cadastro predial em todo o território nacional”, apontou Eunice Silva, informando que as ilhas já cadastradas (Sal, Boa Vista e Maio, mais o centro urbano de São Vicente) cobrem 32%)do território nacional.

Após a conclusão do cadastro na ilha de Santiago e toda a ilha de São Vicente, adiantou a ministra, Cabo Verde passará a ter 60 % do seu território com cadastro predial.

“São Nicolau, Fogo e Santo Antão, que são ilhas extremamente rurais, também vão ter os seus momentos”, garantiu. Cabo Verde, para se desenvolver, precisa de organizar o cadastro predial, dado que, conforme observou, conta com um território pequeno e com a maioria das parcelas nas mãos dos privados.

O encontro contou com a presença do vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, e da ministra da Justiça, Joana Rosa, e vários presidentes das câmaras municipais de Santiago. Segundo uma nota do Governo, trata-se de uma matéria interdisciplinar e de âmbito nacional. O objectivo, acrescenta a mesma fonte, é alinhar a assunção de compromissos entre os vários departamentos governamentais e do poder local.