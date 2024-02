Secretária de Estado defende fortalecimento cada vez maior do sistema de qualificação de professores em Cabo Verde

A secretária de Estado do Ensino Superior defendeu hoje que é necessário fortalecer o sistema de qualificação de professores no país, tendo em conta que no ensino superior, apenas 21% desses profissionais de origem cabo-verdiana possuem doutoramento.

Eurídice Monteiro falava à imprensa à margem do acto de entrega dos prémios científicos aos investigadores cabo-verdianos, tendo assegurado que o Ministério da Educação está a trabalhar, sobretudo, para criar uma Fundação para a Ciência. Inovação e Tecnologia visando promover acções que fomentem a cultura da investigação científica.

“Podemos assistir aqui hoje, nesta cerimónia, a uma diversificação de áreas científicas premiadas, talentos que estão no país e na diáspora, mas também é a aposta na ciência que vai ajudar, sobretudo a qualificar o nosso sistema nacional de ensino superior”, disse, afirmando que não existe inovação sem investigação, e não existe qualidade no ensino superior e na educação no geral sem uma aposta assertiva no conhecimento.

Neste sentido, a governante defendeu que Cabo Verde precisa fortalecer, cada vez mais, o sistema de qualificação dos seus professores, de modo que os que têm licenciatura e mestrado ascendam e os que têm o doutoramento façam o pós-doutoramento.

“Estamos muito aquém, sobretudo a nível do ensino superior, apenas 21 por cento (%) dos professores aqui no país e de origem cabo-verdiana possuem doutoramento, e no nosso sistema nacional de ensino superior temos 62% de professores universitários, quer os nacionais como os estrangeiros, que possuem apenas licenciatura e mestrado,” frisou.

Segundo sustentou a secretária de Estado do Ensino Superior, o país está ainda aquém da meta mínima de ter 50% de professores universitários com doutoramento, e que é preciso uma aposta “muito séria” na formação de novos doutores.