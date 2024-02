​Delegacia de Saúde de São Vicente reforça vigilância após casos de dengue na Praia

A Delegacia de Saúde de São Vicente reforçou a vigilância no aeroporto e no porto, na sequência da confirmação de dois casos de dengue na cidade da Praia. Anúncio feito ao início da tarde desta segunda-feira pela delegada de saúde em exercício, Jaqueline Cid.

A responsável garante que ainda não foi detectado nenhum caso suspeito da doença.

“Desde que apareceram os dois casos na cidade da Praia, e tendo em conta a ligação directa com Santiago e dada a experiência relativamente a outras epidemias, ativamos o nosso plano de contingência. Reforçamos o aeroporto e o porto com a presença de enfermeiros que controlam a temperatura das pessoas e passam informações sobre os sintomas. Se alguém tiver febre temos algumas medidas que tomamos logo à entrada”, explica.

“Até ao momento São Vicente não tem nenhum caso suspeito”, assegura.

A responsável explica que a presença de técnicos de saúde no aeroporto e no porto é mediante a chegada de voos e barcos a partir da capital do país. As declarações de Jaqueline Cid foram feitas à margem de um encontro realizado entre a Delegacia de Saúde e os responsáveis das instituições públicas e privadas de saúde da ilha para juntos, definirem estratégias de prevenção e controlo da dengue.

“O objectivo é ativar os parceiros porque a qualquer momento podemos ser surpreendidos. É neste sentido que convidamos a Câmara Municipal, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Educação, a Comunicação Social, dirigentes do aeroporto e do porto, a Proteção Civil, hospital, clínicas e laboratórios de análises privadas, a sociedade civil e outros entidades parceiras para juntos possamos saber qual a resposta que cada um deve dar”, aponta.

A delegada de saúde em exercício recorda que a luta antivectorial em São Vicente é feita durante todo o ano, no sentido de evitar a proliferação de mosquitos. Ângela Gomes, diretora-nacional de Saúde, anunciou na última semana a confirmação de dois casos de dengue, de um total de seis casos suspeitos notificados pelo Hospital Agostinho Neto, na Praia.

Os sintomas mais frequentes de dengue são febre, dores de cabeça, dores na base dos olhos e nas articulações, num quadro que pode ser leve a forte.

Em 2009, um surto de dengue em Cabo Verde provocou mais de 21.000 casos.