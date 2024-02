Pessoal de cabine da Bestflay entrega pré-aviso de greve

O Sindicato de Administração Pública Central (SACAR) anunciou hoje uma greve de 48 horas, para os dias 16 e 17 de Novembro, em resposta ao não cumprimento das reivindicações do Pessoal Navegante de Cabine (PNC), por parte da Transportadora Interilhas de Cabo Verde (TICV).

De acordo com um comunicado, a que o Expresso das Ilhas teve acesso, o SACAR informa que a greve visa chamar a atenção para as questões pendentes e buscar uma resolução eficaz por meio de negociações construtivas.

“No âmbito das obrigações estabelecidas pela legislação trabalhista actual de Cabo Verde, (…) o Sindicato SACAR tem o de informar que uma greve de 48 horas está programada para os dias 16 e 17 de Novembro, decisão foi tomada em resposta ao não cumprimento, por parte da Transportadora Interilhas de Cabo Verde TICV, de algumas reivindicações”, lê-se no comunicado.

Entre as reivindicações consta "o seguro de inibição de voo, a eliminação da cultura de medo, perseguição e assédio no local de trabalho, pagamento de subsídio de turno, feriados, folgas e horas extras o cumprimento do decreto-lei nº 66/2009, em relação ao tempo para alteração e publicação da escala de serviço".

Nessa lista de reivindicações há igualmente questões referentes ao período de descanso semanal de entre outras.

“Durante este período de greve, os membros do PNC permanecerão mobilizados em apoio a reivindicações. Estamos abertos ao diálogo e esperamos que a TICV esteja disposta a resolver essas questões pendentes de maneira justa e satisfatória para ambas as partes”, apelou.

A greve afectará todos os voos comerciais da BestFly Cabo Verde e abrange todos os voos desta empresa no território nacional.

De recordar que esta é a segunda vez que os funcionários da empresa entregam um pré-aviso de greve. Em Outubro o Sindicato de Indústria, Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo (SITTHUR) já entregou à Direcção-Geral do Trabalho o pré-aviso de greve dos pilotos da BestFly.

Em causa, conforme uma nota a que a Inforpress teve acesso, estava, na altura, a reactivação do seguro de licença, o pagamento dos trabalhos realizados nos feriados, a atribuição de facilidades de transporte, pagamento atempado das ajudas de custos e actualização salarial e das regalias nomeadamente subsídio de alimentação e de combustível.

A greve dos pilotos acabou por não se concretizar.