​Ministério da Saúde confirma dois casos de dengue na Cidade da Praia

O Ministério da Saúde confirmou, hoje, o surgimento de dois casos de dengue na Cidade da Praia, mas sublinha que ambos os pacientes estão estáveis e que já foi organizado um grupo de trabalho para a actualização do plano de contingência.

Em conferência de imprensa, esta tarde, a Directora Nacional de Saúde, Ângela Gomes, revelou que os casos foram detectados no banco de urgência do Hospital Universitário Agostinho Neto, no último dia 3 de Novembro, e que de seguida foi dado o alerta ao Serviço de Vigilância Respostas Integradas às Doenças da Direcção Nacional da Saúde.

Segundo a Directora Nacional de Saúde foram realizados os testes no laboratório de Virologia do Instituto Nacional da Saúde Público, que descartaram as arboviroses como o vírus da Zika, West Nile, Chikungunya e febre amarela, todos com resultados negativos.

Em relação à dengue, foram necessários testes adicionais, o que exigiu que as amostras fossem enviadas ao Instituto Pasteur de Dakar para análise, e acabou por confirmar como positivo dois casos das três amostras enviadas.

“Nós temos seis casos notificados, o Serviço de Vigilância recebeu seis fichas de notificação individual de casos. Três dessas amostras que foram notificadas no dia 2 foram enviadas ao Instituto Pasteur de Dakar, para confirmação como laboratório de qualidade e de referência a nível da região africana. Dois deram positivos e um caso foi borderline, ou seja, não confirmado e também não foi descartado. Então, neste caso, é tratado como um caso. E os outros três resultados ainda estão pendentes de confirmação”, precisou.

Essa responsavel explica que "no dia 6 de Novembro, houve a confirmação laboratorial através de testes PCR de dois casos de dengue pelo Instituto Pasteur de Dakar. Até agora, o total dos três casos suspeitos notificados, todos do Concelho da Praia, sendo dois casos confirmados laboratorialmente e os restantes ainda pendentes. Os pacientes estão clinicamente estáveis e já tiveram alta hospitalar”.

A Directora Nacional de Saúde revelou que não há notificação de novos casos suspeitos, pelo que apelou à serenidade e à colaboração de todos.

“O Ministério da Saúde, através da Direcção Nacional de Saúde, já emitiu orientações técnicas a todas as estruturas de saúde do país, nomeadamente as delegacias, os centros de saúde, os hospitais, tanto públicos como privados, no sentido de ficarem atentos na detecção dos casos e implementação dos protocolos vigentes no país”.

Segundo Ângela Gomes, a equipa técnica do Ministério da Saúde já criou um grupo de trabalho para actualização do plano da contingência que contempla quatro eixos, controlo vectorial, vigilância epidemiológica e entomológica, gestão de casos, comunicação e de risco e envolvimento comunitário.