Cabo Verde inicia campanha de vacinação contra a Gripe para idosos e pessoas de risco

Cabo Verde inicia hoje a vacinação contra a Gripe para pessoas maiores de 65 anos e aqueles em situações de risco, como diabéticos, pacientes com neoplasias malignas, doença renal crónica, insuficiência cardíaca, obesidade, entre outros.

De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação anual, que se estende ao longo de Novembro, abrange todas as estruturas de saúde de atenção primária e hospitais centrais, com o objectivo de reduzir a mortalidade e minimizar as complicações causadas pela gripe.

Para o período 2019-2030, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma estratégia global de controlo da influenza (gripe).

O objectivo é proteger as pessoas contra essa ameaça. A nova estratégia busca prevenir a influenza sazonal, controlar a disseminação da gripe dos animais para os seres humanos e preparar-se para a próxima pandemia de influenza.

“A ameaça da gripe pandêmica está sempre presente”, afirmou o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado pelo Ministério da Saúde.

A influenza continua a ser um dos maiores desafios de saúde pública do mundo. A cada ano, estima-se que haja um bilhão de casos, dos quais de três a cinco milhões são casos graves, resultando em 290 mil a 650 mil mortes por doenças respiratórias relacionadas à influenza.

Por isso, a OMS recomenda a vacinação anual contra a gripe como a maneira mais eficaz de preveni-la.

O Governo de Cabo através do Orçamento de Estado de 2022 fez aquisição de cinco mil doses de vacinas contra a gripe, no valor de 23 mil dólares.