​A Escola do Mar, em São Vicente, lança na segunda-feira, 06, quatro cursos ligados à economia azul e que têm como objectivo o aperfeiçoamento de 100 profissionais do sector.

Conforme informações do Ministério do Mar, iniciarão formações para marinheiro, motorista, montagem e manutenção de equipamentos mecânicos industriais, serralharia e estruturas metálicas, destinadas a 100 formandos.

As formações são co-financiadas pelo Fundo de Promoção do Emprego e da Formação.

A cerimónia de abertura acontece no Pavilhão do Polo 2 do Instituto Superior de Engenharias e Ciências do Mar (ISECMAR) e será presidida pelo ministro do Mar, Abraão Vicente.