Jornadas de língua portuguesa arrancam segunda-feira com foco na juventude e sustentabilidade

​A IX edição das Jornadas de língua portuguesa em Cabo Verde arranca esta segunda-feira, 06, na cidade da Praia, tendo como tema geral “A Educação Linguística e Literária para a Juventude e a Sustentabilidade em Cabo Verde”.

O evento, que tem lugar na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), é organizado pela Cátedra Eugénio Tavares de Língua Portuguesa, pela Uni-CV, pelo Camões – Centro de Língua Portuguesa, pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, contando com o apoio institucional da Unicef e do Leitorado Guimarães Rosa na Uni-CV.

Segundo nota da universidade pública, as Jornadas de Língua Portuguesa – Investigação e Ensino são organizadas anualmente, desde 2015, materializando, nesta iniciativa, as orientações definidas no quadro da estratégia nacional para a Educação em Cabo Verde, num exercício que envolve professores de diferentes subsistemas de ensino.

O encontro, que tem a duração de uma semana, conta com as participações dos professores de Língua Portuguesa, de Língua e Cultura Cabo-verdianas e de Literaturas em Língua Portuguesa, oriundos de todas as ilhas de Cabo Verde.

Do programa constam conferências, painéis de comunicação, momentos de partilha de práticas e experiências escolares em Cabo Verde, o Fórum Estudantil Escolar e Universitário, quatro oficinas e dois momentos de comunicação institucional.

Conforme a mesma fonte, serão apresentados projectos desenvolvidos pelo Ministério da Educação e pela Unicef, nomeadamente sobre a aprendizagem digital de línguas (Akelius e Rádio Educativa).

Em articulação com a Casa da Ciência, o Laboratório de Matemática e o Espaço Gota d’Arte serão ainda desenvolvidas oficinas especializadas vocacionadas para os professores e fóruns estudantis.

A abertura está prevista para as 09:00 de segunda-feira, 06, na Uni-CV.