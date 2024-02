Saninklau MeeTUp Trekking desvenda encantos escondidos de uma ilha única

Muito mais do que um evento de trekking, iniciativa quer dar a conhecer São Nicolau aos cabo-verdianos.

“Mar + Montanha = Sodad d’Nha Terra Saninklau” é o mote para a quinta edição do Saninklau MeeTUp Trekking, iniciativa cultural, de lazer e desporto, promovida por Emanuel Spencer em conjunto com um grupo de amigos. Decorre desde 1 de Novembro, em São Nicolau.

O programa prolonga-se até domingo, dia 5, com um leque variado de actividades, em jeito de promoção do potencial turístico da ‘ilha de Chiquinho’, principalmente numa perspectiva de turismo interno.

De São Vicente viajam de barco, às primeiras horas desta quarta-feira, cerca de 160 participantes, numa viagem de quatro horas, com animação garantida a bordo.

Emanuel Spencer explica que o lema “Mar + Montanha” representa “o expoente da oferta turística da ilha”.

“O mar, devido às suas potencialidades, para a pesca desportiva, a pesca de mergulho, a variedade da fauna, riqueza dos corais existentes, entre outros, sem deixar de realçar o prazer proporcionado pelas lagoas, no Juncalinho, e pelas piscinas naturais, na Ribeira Prata. A montanha, pela forma como acolhe os visitantes, pois quando se caminha pelas montanhas de São Nicolau, sente-se o efeito de um abraço amigo”, observa.

“Sodad d'Nha Terra Saninklau” é nome de música, alusão à partida, à despedida e à saudade que os organizadores esperam deixar em quem visita São Nicolau por estes dias.

Nem de propósito, na noite de 4 será organizada uma serenata em Praia Branca, que revelará a história do célebre tema, muito mais que uma morna.

O Saninklau MeeTUp TREKKING é um evento anual que ambiciona proporcionar experiências naturais únicas, graças à prática de caminhadas ao longo da rede de caminhos vicinais da ilha, mas também através da cultura e modo de vida das populações locais, com contactos com as comunidades rurais e degustação de gastronomia típica. Paralelamente, estão previstas trocas de ideias para o futuro de São Nicolau e do país, com destaque para uma conversa aberta sobre “portos e transportes”, dia 3, que contará com a participação (por videoconferência) do Vice-Primeiro-Ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.

“Nesta edição, também serão proporcionadas oportunidades diversas que visam atrair investidores para a ilha, bem como incentivar os residentes a investirem mais em São Nicolau, refere Emanuel Spencer.

O programa de cinco dias cobre uma boa parte dos pontos de interesse da ilha. O primeiro dia é dedicado à recepção e acomodação dos visitantes, mas também inclui um almoço em Fajã e música ao vivo na Esplanada do Museu de Pesca, em Tarrafal.

No segundo dia chega a primeira caminhada, subordinada ao tema “Caminhada com Histórias e Poesias”, ligando Cachaço a Skemada. Um ousado concurso sobre o “melhor grog do mundo” é outro dos pontos altos.

Na sexta-feira, dia 3, os caminhantes ligarão Cónt d’Fajã a Ribeira Prata, num trajecto feito sob o mote “Caminhada de Laços com Rosa & Azul”. Depois de uma catchupa d’lenha, haverá tempo para um txlufe nas piscinas naturais da localidade.

Dia 4, acreditando que as pernas aguentam, as “Recordações da Casinha do Chiquinho” inspirarão o percurso a pé entre Cachaço e Ribeira Brava. À noite, além da serenata em Praia Branca, haverá rabecada à moda de Saninklau, verdadeiro bodje à moda antiga, no Tarrafal.

Porque os lugares são as pessoas, individualidades da ilha serão objecto de evocação durante as caminhadas, “que se pretendem recheadas do que de melhor os filhos da ilha, como Baltasar Lopes, Pedro Corsino Azevedo, José Lopes, Gabriel Mariano, Matias Santos Vieira, Armando Zeferino, Jaime (de Nhô Cai) do Rosário e outros, legaram”, explica Emanuel Spencer.

O quinto e último dia (5 de Novembro) do Saninklau MeeTUp Trekking será inteiramente dedicado ao lazer, já a pensar no regresso a casa.

O programa completo pode ser obtido junto da organização do evento.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1144 de 01 de Novembro de 2023.