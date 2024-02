Próximos navios para transporte marítimo nacional devem ser construídos de raiz em estaleiro na Grécia – ministro do Mar

​O ministro do Mar avançou que os próximos navios a entrarem nas rotas do transporte marítimo nacional deverão ser construídos de raiz em estaleiro na Grécia, e devem estar prontos em 12 meses. Abraão Vicente informou que já está a ser finalizado o contrato com um estaleiro naval que deverá construir duas embarcações.

Em entrevista à Agência Cabo-verdiana de Notícias, que teve como tema central o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), Abraão Vicente revelou que a verba de cerca de 20 milhões de euros para a compra de dois navios para o transporte inter-ilhas, não está contemplada pelo OE2024, mas que já está a ser finalizado o contrato com um estaleiro naval na Grécia, que deverá construir as duas embarcações de raiz.

A decisão, realçou, foi tomada após as equipas técnicas terem feito várias viagens para peritagem e possível compra de navios e quando se chegou à conclusão que os barcos semi-novos disponíveis para venda não se enquadravam nas águas de Cabo Verde.

“Podíamos comprar três navios que eram mais ou menos, mas, a peritagem demonstra que pelo menos dois destes navios já eram reconstruídos e um deles não se adaptava a três dos nossos portos”, precisou, adiantando que o preço destes barcos chegava a 60% dos custos de um navio novo.

Então, o Governo, conforme a mesma fonte, recebeu uma proposta de um estaleiro na Grécia e, depois de toda a peritagem, está-se agora na fase de conclusão do contrato de construção destes, que devem acontecer em 12 meses, ou seja, se houver assinatura do contrato, podem chegar a Cabo Verde no final do próximo ano, afiançou.

Sendo assim, di-lo Abraão Vicente, devem ser trazidos apenas dois barcos, e não os quatro anteriormente anunciados, que a princípio iriam ser semi-novos.

As novas embarcações, segundo o governante, vão ter capacidade para 450 passageiros e cerca de 200 veículos com um “acabamento absolutamente bom” e que permitirá fazer a união de todas as linhas de Cabo Verde “com alguma segurança e alguma previsibilidade”.

O ministro do Mar afirmou que dentro de dias ou semanas vai ser anunciada a assinatura do contrato, no qual vai ser liberado 4% do total dos 20 milhões de euros.

Por outro lado, disse já terem recebido as garantias do Estado grego de que o estaleiro é sério e tem historial de construção, e que fará os barcos cabo-verdianos “com conforto e segurança”.