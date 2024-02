PGR insta Governo a acelerar transferência da Comarca da Praia para Campus da Justiça

O Procurador-Geral da República (PGR), Luís José Tavares Landim, apelou hoje ao Governo para acelerar o processo de transferência da Comarca da Praia, ressaltando a necessidade de abrigar as duas magistraturas e os oficiais de justiça no Campus da Justiça. Landim fez essa recomendação, destacando os desafios conhecidos relacionados com as instalações actuais da Comarca da Praia.

José Tavares Landim, enfatizou a necessidade de proporcionar os meios, condições e motivações adequadas aos magistrados e oficiais de justiça do país. “E por falar em investimentos na justiça, não podemos deixar de recomendar ao Governo que acelere o processo de transferência da Comarca da Praia do Palácio da Justiça, com todos os constrangimentos sobejamente conhecidos, para abrigar as duas magistraturas e os oficiais de justiça para o Campus da Justiça”, instou. Segundo disse, a criação de condições materiais adequadas é essencial para melhorar o funcionamento do sistema de justiça e apontou que essa responsabilidade recai sobre o Governo. O PGR também ressaltou a importância da independência do Sistema de Informação da Justiça (SIS) e a necessidade de encontrar um modelo de gestão que garanta a independência da justiça e o segredo de justiça. Por outro lado, mostrou-se optimista relativamente às próximas leis estruturantes para o sector de justiça que serão submetidas ao Parlamento, destacando a importância de um ambiente político consensual. José Tavares Landim enfatizou que a confiança da sociedade na Justiça é fundamental e depende em grande medida da conduta ética dos magistrados. No seu discurso, o PGR também mencionou o foco do Ministério Público na investigação de crimes organizados transnacionais e em questões relacionadas à segurança e integridade das crianças.

