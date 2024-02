Fogo: Retomada normalização no fornecimento de energia com reparação da avaria num dos grupos de maior potência

A situação do fornecimento da energia eléctrica à ilha do Fogo foi normalizada com a reparação da avaria num dos grupos de maior potencia da Central Eléctrica de João Pinto (São Filipe).

Através de um comunicado publicado na sua página na rede social, a Empresa de Electricidade – Electra informa que “a avaria num dos grupos geradores de maior potência, já foi resolvida e retomada a normalização da situação do Fogo”, acrescentando que “pequenos cortes pontuais e programados terão ocorrência temporariamente, devido à manutenção em fase de retoma para conclusão”. No comunicado a Electra enalteceu o trabalho “árduo”, dia e noite sem interrupção da equipa local com apoio remoto internacional e todo o esforço financeiro e logístico da empresa com o envio de peças e reforço técnico, destacando o parceiro CVinterilhas pela disponibilidade no transporte de peças para a ilha do Fogo. “Aos nossos clientes e população da ilha do Fogo em geral, a Electra agradece toda a compreensão, apoio e carinho demonstrados durante estes dias”, sublinhando que a empresa está e estará sempre com a população. Recorda-se que a Central Única do Fogo que fornece energia aos três concelhos da ilha começou a funcionar em Novembro de 2015 e dispõe de dois grupos de geradores, com uma capacidade de 1.600 kva cada, um dos quais está em manutenção e o outro que sofreu problemas técnicos na madrugada de segunda-feira, 30 de Outubro já foi reparado. Funcionando em simultâneo os dois grupos têm uma disponibilidade de potência energética suficiente para cobrir todos os povoados da ilha do Fogo.

