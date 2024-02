Comunidades encravadas de Santo Antão preocupadas com as “más condições” dos caminhos vicinais

Algumas comunidades isoladas na ilha de Santo Antão manifestaram hoje à Inforpress a sua preocupação face às “más condições” dos caminhos vicinais, que precisam ser recuperados.

É o caso dos caminhos que ligam Pico da Cruz à Santa Isabel e ao Ribeirãozinho, no Planalto Leste, onde os caminhos vicinais, que são os únicos acessos de que dispõem as populações das zonas isoladas, estão em “mau estado”, segundo o porta-voz, Benvindo Melo.

“Manifestamos a nossa preocupação em relação aos caminhos que vão desde o Pico da Cruz, passando por Santa Isabel até Ribeirãozinho, os quais estão em mau estado e a dificultar muito a vida das pessoas, que são obrigadas a utilizar esses trilhos”, notou Benvindo Melo.

Também no Planalto Norte, mais precisamente os caminhos de acesso à comunidade de Pascoal Alves, as pessoas têm estado a pedir obras de reabilitação para essas vias, segundo o porta-voz dos moradores, Manuel Gomes.

Segundo a mesma fonte, há caminhos que precisam ser reconstruídos dado o seu “péssimo estado”, alertando para o facto de esta situação constituir perigo para a segurança das pessoas que são obrigadas a andar nessas vias.

Em Santo Antão, existem ainda muitos povoados cujas populações dependem ainda dos caminhos vicinais construídos na era colonial, mas a maioria precisa, nesta altura, de obras de reabilitação, segundo as próprias comunidades.

Esses trilhos têm sido utilizados para o turismo (caminhadas) e os próprios operadores turísticos têm chamado atenção, com insistência, para o “mau estado” desses caminhos.

O presidente da Associação dos Guias do Turismo em Santo Antão, Odair Gomes, alertou para o estado avançado de destruição dos percursos turísticos nesta ilha, mostrando-se preocupada com as condições de segurança destas trilhas.

Este responsável disse à Inforpress que a situação dos caminhos vicinais piorou com as chuvas, encontrando-se, nesta altura, “dezenas” de trilhas em “estado perigoso” e a precisar de “intervenções urgentes” para a segurança dos turistas.

No município do Porto Novo, o Governo já lançou o concurso para a reabilitação de quatro trilhas turísticas.