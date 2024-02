Transporte marítimo de mercadorias mais caro a partir desta quarta

A CV Interilhas vai aumentar o tarifário de transporte de mercadorias num valor médio de 25%, anunciou a empresa.

A entrada em vigor já tinha sido anunciada há um mês, mas foi adiada para que fossem terminadas “consultas sectoriais em sede da Direcção Nacional de Políticas do Mar”.

A empresa confirmou esta quarta a implementação do novo tarifário, dentro dos “limites máximos impostos por lei” e em linha com “os pressupostos da sustentabilidade necessária do serviço de transporte marítimo de passageiros e carga em Cabo Verde”, referiu, em comunicado.

A CV Interilhas já tinha apresentado a atualização média de 25% como uma medida "crítica" para "garantir a sustentabilidade do serviço de transporte marítimo de passageiros e carga" no arquipélago.

Em causa estão "mais de 17 anos sem actualizações" e "um contexto nacional e internacional do transporte de mercadorias que tem sofrido significativos agravamentos de custos".

O tarifário em vigor não reflectia “a realidade do mercado”, face à qual estava “totalmente desajustado", sublinhou.