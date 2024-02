Sismo sentido durante a noite de ontem na Brava e no Fogo

A ilha Brava foi abalada durante a noite de ontem por um sismo com alguma intensidade, segundo relatos da população. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica o sismo atingiu uma intensidade entre os 4 e os 4,5 na Escala de Richter.

O sismo foi sentido constantemente desde início da tarde de ontem, contudo, segundo testemunhas, por poucos minutos, mas, com alguma intensidade.

Entretanto, o sismo também afectou a ilha do Fogo em várias localidades, tal como confirmou a delegação local da Inforpress.

Na ilha do Fogo o abalo sísmico foi sentido com intensidade na cidade de São Filipe e um pouco por toda a ilha do Fogo e deixou a população preocupada.

O sismo de maior intensidade e que foi sentida pela maioria da população aconteceu às 21:00, mas segundo informações do INMG houve um tremor de terra às 21:22, mas de menor intensidade.

Segundo a agência Lusa, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) de Cabo Verde registou actividade sísmica com uma magnitude entre 4 e 4,5 na escala de Richter, na ilha Brava.

“Às 18:00 do dia 30 de outubro, ocorreram actividades sísmicas na ilha Brava. Os epicentros localizaram-se entre dois a três quilómetros da costa da ilha”, entre as zonas de Vinagre e Aguada.

O INMG anunciou estar a seguir a situação, referindo que “não há motivos para alarme”.