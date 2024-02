Dados apontam para 60 casos de cancro de mama registados em Cabo Verde em 2022

A presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública considerou “preocupante” a prevalência dos casos de cancro de mama em Cabo Verde, lembrando que foram registados 60 casos, cerca de 23 por cada 100 mil habitantes, “só em 2022”.

Em declaração à imprensa no âmbito da actividade do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro de Mama, assinalado hoje, na Cidade da Praia, Maria da Luz Lima avançou que os dados reforçam a necessidade do diagnóstico precoce e tratamento adequado, e monstrou-se igualmente “preocupada” com o “grau avançado” da entrada dos pacientes aos hospitais.

Segundo a responsável, apostar na prevenção e promoção da saúde são “os pilares fundamentais” para combater o aumento do número de casos, alertando que “muitas vezes” a detecção é feitas numa “fase activa” na vida da pessoa.

A actividade, disse, apela a uma reflexão profunda sobre a efeméride que afecta a vida de dezenas de cabo-verdianos, garantindo que há um esforço dos profissionais de saúde a nível dos cuidados paliativos para o diagnóstico “atempado, precoce e oportuno” do cancro de mama.

“Hoje é um webinar de reflexão sobre o estado do País e temos uma pessoa que vai dar o seu testemunho sobre o cancro da mama, uma maneira também de ressaltar a importância de ir atempadamente aos serviços de saúde. É uma forma de combater o tabu das mulheres terem receios de serem apalpadas, e visa sobretudo a sensibilização do diagnóstico precose” explicou, enaltecendo o trabalho desenvolvido pelas associações na matéria.

A mesma fonte adiantou ainda que têm sido implementadas técnicas que permitem realizar diagnósticos nos hospitais, e, por isso, é possível prevenir os casos avançados da doença tanto em mulheres como em homens.

“O cancro da mama pode afectar mulheres e homens, qualquer mulher pode estar sujeita a ter cancro da mama, o importante é apostar na prevenção” afirmou.

A coordenadora do Programa de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas, Carla Barbosa, por seu lado, havia defendido a urgência em colmatar as dificuldades no diagnóstico precoce da doença, avançando que Programa de Diagnóstico Precoce do Cancro da Mama, lançado na quinta feira, 26, vai trabalhar sob as estruturas de atenção primária existentes no País.

Conforme explicou, os profissionais terão acesso a ferramentas de registos para que, após o programa, os dados estejam susceptíveis para avaliação e tratar da melhor forma os casos detectados, reduzindo o impacto da doença no País.

O cancro é a terceira causa de morte no País, sendo que em relação aos homens há uma grande predominância dos cancros ligados ao aparelho digestivo e da próstata, enquanto nas mulheres os mais comuns são os da mama, 50 casos e 14 óbitos, anualmente, e do colo do útero.