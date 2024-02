​ICIEG e Câmara Municipal do Maio promovem “Jornada de Reflexão”

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), em colaboração com a Câmara Municipal do Maio, promove esta quinta-feira, 26, uma "Jornada de Reflexão".

Segundo uma nota do ICIEG, este evento tem como objectivo fortalecer as capacidades de liderança em todos os níveis da tomada de decisões na vida política e pública de Cabo Verde. A “Jornada de Reflexão” com os representantes políticos, contempla nesta terceira fase, os eleitos municipais da ilha do Maio.

De realçar que esta acção, numa primeira fase, contemplou os eleitos de Santiago Norte e Sul, em parceria com a Associação Nacional dos Municípios e a Câmara Municipal de Santa Catarina e na segunda fase, contemplou os eleitos e eleitas municipais de São Vicente e Santo Antão em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente.

O evento será presidido pela presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, e contará com a presença do presidente da Câmara da ilha do Maio, Miguel Rosa, e dos eleitos e eleitos municipais da ilha.

Conforme a mesma fonte, a “Jornada de Reflexão” oferece um espaço para discussões profundas sobre a tomada de decisão responsável, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da administração pública e política.

A mesma fonte indicou que o ICIEG, em parcerias com as Câmaras Municipais, está empenhado em promover a igualdade de género e a participação das mulheres nas decisões políticas e públicas, e que esta “Jornada de Reflexão” é mais um passo importante nessa direcção.