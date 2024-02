Sala de audição de crianças vítimas de violência sexual inaugurada na Praia

A sala de audição de crianças vítimas de violência sexual foi inaugurada, hoje, na cidade da Praia, um projecto da Associação de Crianças Desfavorecidas (ACRIDES) em parceria com o Ministério da Justiça.

Loureça Tavares, presidente da ACRIDES, acredita que a sala irá contribuir para diminuir o sofrimento das crianças vítimas de abusos sexuais.

“Algumas pessoas que fizeram esse desabafo comigo, além das crianças vítimas, eu senti a coragem de, enquanto sociedade civil, darmos esse contributo ao governo de Cabo Verde e, sobretudo, para as nossas crianças. Eu acredito que esta sala irá diminuir o sofrimento das crianças e também vai fazer com que os profissionais que integram o fluxo de atendimento à criança se sintam realizados e bem com o julgamento final. ", avança

A sala de audição de crianças vítimas de violência sexual foi financiada pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, no âmbito do Programa Justiça Amiga da Criança da ACRIDES.

O embaixador norte-americano em Cabo Verde, Jeff Daigle, acredita que o projecto das salas de escuta irá contribuir cada vez mais para uma sociedade mais justa.

“Estou confiante que este trabalho tão importante e a vossa entrega à causa da defesa dos direitos das crianças continuarão para além do projecto, contribuindo uma sociedade cada vez mais justa”, frisa.

A ministra da Justiça, Joana Rosa, lembra que a sala de audição de crianças vítimas de violência sexual já é uma realidade na ilha de Boa Vista, mas aponta o desafio estender o projecto às outras ilhas.

"Já está a ser estendida a São Vicente e Sal. Na Boa Vista já fizemos a inauguração, mas não se esqueçam que ainda temos ilhas vulneráveis. Eu refiro a ilha do Fogo e a ilha de Santo Antão. No quadro das estatísticas, são as ilhas onde registámos um índice de criminalidade a esse nível um pouco elevado. Portanto, senhor embaixador [dos Estados Unidos da América], pedimos suporte para este projecto para Santo Antão e Fogo", apela.

No âmbito da protecção das crianças e das adolescentes vítimas das mais diversas formas de violência, já foram adoptadas algumas medidas, nomeadamente a elaboração do primeiro Plano Nacional de Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes (2017-2019) e actualmente o novo Plano de Acção Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes 2022-2024.