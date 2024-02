Guineense detido no aeroporto da Praia com cocaína nas sandálias

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, no aeroporto da Praia, de um cidadão guineense que chegou ao país com quase 800 gramas de cocaína envolta em fita cola e dissimulada nas sandálias.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu na quarta-feira, através de elementos da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefaciente e Crime Organizado, no âmbito da prevenção e combate ao tráfico ilícito internacional por via aérea e em colaboração com a Polícia Nacional e Alfândegas.

“Um indivíduo do sexo masculino, de 36 anos (…), natural da República de Guiné-Bissau, que transportava dissimulado no par de sandálias que trazia nos pés, dois embrulhos de papel envolto com fita-cola transparente e em formato de palmilha de sapato que, submetido a exame reagiu positivamente para cocaína e com o peso líquido de 797,937 gramas”, lê-se na nota a PJ.

De acordo com aquela força, após a detenção no Aeroporto Internacional Nélson Mandela, na Praia, o detido foi presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial, ficando a aguardar em prisão preventiva.