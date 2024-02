Airways Aviation vai reforçar formação no sector da aviação civil em Cabo Verde

​A empresa Airways Aviation vai reforçar a formação no sector da aviação civil em Cabo Verde, uma área considerada de “extrema importância” para o país, que quer receber formandos estrangeiros, disse hoje fonte oficial.

A informação foi avançada à imprensa, na cidade da Praia, pelo administrador executivo da Agência de Aviação Civil (AAC), Carlos Rodrigues, após receber o director executivo da Airways Aviation, Hawatt Romy, que termina uma visita de trabalho de dois dias a Cabo Verde.

Na sequência desta visita a Cabo Verde a convite do ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, a empresa Airways Aviation assinou na quarta-feira um memorando de entendimento com a Universidade Técnica do Atlântico (UTA), no âmbito da criação do Instituto de Aeronáutica e Turismo (IAT), na ilha do Sal, onde o responsável empresarial prometeu disponibilizar oferta educativa no domínio deste sector.

O administrador executivo da AAC afirmou que a criação do IAT na ilha do Sal é “mais um grande passo” que o Estado de Cabo Verde irá dar em termos de capacitação do pessoal da área da aviação civil, uma área que considera ser “extremamente regulada”, mas igualmente com “uma perspectiva profissional extremamente interessante”.

“Vimos com bons olhos esse processo, até porque podemos também, além de servir o nosso mercado interno em termos de profissionais de aviação no sector, também ser uma plataforma de receber interessados de outros países, nomeadamente da nossa região e Cabo Verde pode aproveitar da sua história em termos de aviação no mundo, por assim dizer, e tendo mais estruturas ligadas ao sector da aviação, só irá engrandecer o sector da aviação em Cabo Verde”, acrescentou o administrador.

Carlos Rodrigues referiu que o encontro serviu para a apresentação da empresa, no seguimento de um projecto que o Governo tem em termos de capacitação e formação no sector da aviação civil para o país.

Na quarta-feira, na ilha do Sal, o reitor da Universidade Técnica do Atlântico (UTA), João do Monte Duarte, disse que a assinatura do memorando vai permitir trabalhar protocolos específicos para implementar, na prática, o Instituto de Aeronáutica e Turismo no Sal, considerando que a Airways Aviation pode ser um “parceiro estratégico, muito importante", para a implementação de projectos, tendo em conta a experiência desta empresa.

O reitor da UTA informou ainda que o arranque dos primeiros cursos está previsto para a partir de Março do próximo ano.

Segundo disse na altura Hawatt Romy, a Airways Aviation é um grupo de formação presente em nove países e, estrategicamente, África faz parte do seu plano de crescimento nos próximos cinco anos.

“Estamos no Senegal, Marrocos, e Cabo Verde faz parte essencial desta nossa estratégia de expansão. Portanto, assinámos hoje (quarta-feira) o memorando de entendimento com o Governo através do Ministério do Turismo e Transportes e com a Universidade do Atlântico, com vista a desenvolvermos um projecto de educação e formação, no âmbito da aviação, aqui no Sal”, disse o também fundador da empresa, citado pela Inforpress.

Com mais de 35 anos de existência, e com representações na Europa, África, Ásia, Austrália e Médio Oriente, o grupo realiza treino e formações para pilotos de avião, pilotos militares, tripulação de cabine, serviços de apoio em terra, engenheiros de avião, entre outros.

Em Junho do ano passado, a ilha do Sal passou a ter a primeira escola de aviação do país, para formar tripulantes de cabine e técnicos de manutenção aeronáutica, entre outras áreas ligadas ao sector.

A Escola de Aviação - MA Aviation Training Center fica situada em Espargos e já está certificada pela Agência da Aviação Civil de Cabo Verde (AAC) e pela Autoridade Nacional de Aviação Civil de Portugal (ANAC).