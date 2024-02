PR recomenda que liberdade de imprensa seja assumida como um desígnio nacional

José Maria Neves defendeu hoje que Cabo Verde tem condições para ir “muito mais longe” na questão da liberdade de imprensa. O chefe de Estado recomendou que a liberdade de imprensa seja assumida por todos como um desígnio nacional, dado a sua importância no quadro global do respeito pela dignidade da pessoa humana, da modernização e da construção da prosperidade do país.

José Maria Neves, fez esta recomendaçãonuma mensagem alusiva ao Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, celebrado hoje, 3 de Maio, na sua página de Facebook.

“A liberdade de imprensa é um bem essencial e um pilar do Estado de Direito Democrático. Trata-se de uma conquista de todos os dias. Se a liberdade de todos depende, sobretudo, da liberdade de imprensa, então é fundamental que todos participem na luta pela sua efetiva realização”, sugeriu.

Dado ao facto de que Cabo Verde subiu , este ano, três posições no ranking da Liberdade de Imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras em relação a 2022, passando da posição 36 para a posição 33, onde efectivamente, a pontuação geral de Cabo Verde aumentou ligeiramente de 75,37 para 75,72, o Presidente da República sublinhou que o país tem potencial para ir mais longe ainda

“Temos, todavia, condições para irmos muito mais longe. A precariedade laboral, a dependência financeira dos órgãos públicos em relação ao Governo e a fragilidade institucional e financeira dos órgãos privados são apontados por diferentes actores como constrangimentos restritivos à liberdade de imprensa. Mais uma vez põe-se a questão do financiamento e dos modelos de gestão dos órgãos públicos”.

Neste sentido, o chefe do Estado apontou a questão das visitas de Estado ao estrangeiro de altos dignitários da República, onde a cobertura jornalística dos órgãos públicos depende do patrocínio da Entidade em causa, que assume todas as respetivas despesas, “condicionando desse modo o trabalho dos profissionais, que deve ser isento e objectivo”.

No que se refere à imprensa privada, José Maria Neves, defende que devem ser efectivamente repensados os instrumentos de apoio do Estado, tendo em atenção a pequeneza do mercado de publicidade e a necessidade de se garantir mais pluralismo no debate de ideias e no acesso à informação, como condição essencial para a formação de uma opinião pública autónoma e a consolidação do Estado de Direito Democrático.

“É de todo recomendável que, dado à sua importância no quadro global do respeito pela dignidade da pessoa humana, da modernização e da construção da prosperidade do país, a liberdade de imprensa seja assumida por todos como um desígnio nacional”, disse.