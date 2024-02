Portugal: Embaixada lamenta morte de antiga funcionária do Serviço de Doentes Evacuados Maria da Luz Martins

​A Embaixada de Cabo Verde em Portugal lamentou hoje o falecimento de Maria da Luz Martins, mais conhecida por Yuca, antiga funcionária do Serviço de Doentes Evacuados na missão diplomática cabo-verdiana, ao longo de 37 anos.

Através de uma nota de pesar sobre o passamento de Maria da Luz, em Portugal, que aconteceu terça-feira, 02, a embaixada manifestou a sua “profunda tristeza”, sublinhando que a malograda “certamente” deixa “muitas saudades” em todos os que de perto consigo conviveram.

“A embaixada e os seus funcionários apresentam à família enlutada e aos amigos as suas mais sentidas condolências e a sua plena solidariedade nesta hora de luto e de dor. Os nossos pensamentos e orações estão com todos vós”, disse.

Muitos são os que, através das redes sociais, também lamentam a more de Yuca, como é o caso da Associação Cabo-verdiana de Setúbal (ACVS), que trabalha com a embaixada na questão dos doentes transferidos.

“Triste notícia! Sentidos pêsames para toda família enlutada, aos amigos e colegas de trabalho da Yuca, por esta perda. Que sua alma descanse em paz. Um forte abraço de conforto”, escreveu.

Também pessoas que trabalharam com ela e familiares dos doentes evacuados que privaram com a falecida têm manifestado a sua tristeza pelo sucedido, agradecendo pela sua “entrega a favor dos doentes evacuados” ou lembrando que ela “tudo fazia para encontrar as melhores soluções para resolver os problemas dos doentes evacuados”.