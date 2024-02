Fundação das Canárias realiza em Cabo Verde primeira feira da Educação internacional

O Governo das Canárias vai promover em Cabo Verde, pela primeira vez, a apresentação de ofertas de estudos superiores no estrangeiro, destinada a estudantes e profissionais, com a participação de Portugal, entre outros países.

A iniciativa, da responsabilidade da Fundação Canaria para Acção Exterior (FUCAEX), pretende reforçar o conhecimento entre o público interessado nas diversas possibilidades de estudos superiores no estrangeiro, explicou à Lusa o delegado deste organismo em Cabo Verde, Jorge Cólogan.

Organizado em parceria com a Fundação Universitária Iberoamericana (FUNIBER), o evento vai contar com a colaboração da cooperação espanhola, das embaixadas de Portugal, do Brasil e dos Estados Unidos em Cabo Verde, da delegação da União Europeia em Cabo Verde e da Associação da Amizade Cabo Verde-China (Amicachi).

Durante os dias 04 e 05 de Maio, na cidade da Praia, esses parceiros vão apresentar as suas ofertas formativas para bolsas e cursos de especialização, licenciatura, mestrado e doutoramento, em diversas áreas, tanto presencial como online.

As ofertas serão destinadas aos alunos de 12.º ano que proximamente vão começar os estudos de ensino superior, mas também aos estudantes universitários nacionais com interesse numa experiência formativa no estrangeiro e aos adultos profissionais que desejam especializar-se em novas áreas formativas ou melhorar as suas competências no seu âmbito de trabalho.

“A ideia é em dois dias, todos juntos, mostrar todas essas ofertas formativas”, afirmou o delegado, nas declarações à Lusa, esperando a “máxima colaboração” e assistência do público cabo-verdiano, na apresentação de candidaturas para os programas formativos.

Segundo o responsável, “esses parceiros internacionais estão a aprofundar a educação e formação do capital humano de Cabo Verde".

"Estamos a apoiar o desenvolvimento de competências académicas e profissionais e a nossa ideia é contar com a máxima colaboração porque são oportunidades únicas para os cabo-verdianos”, salientou Jorge Cólogan.

“É uma iniciativa que poderá ser um sucesso, ser uma plataforma para apoiar o público cabo-verdiano na formação do ensino superior no estrangeiro”, prosseguiu o mesmo responsável, avançando que a ideia é passar a realizar a feira no país a cada dois anos.

A feira vai ser realizada nas instalações da FUCAEX - Governo das Canárias, no Plateau, centro histórico da cidade da Praia, com abertura ao público das 10:00 às 18:30.