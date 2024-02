​Clubes rotários de Cabo Verde recebem visita do Governador do Distrito 9101 do Rotary

Os clubes rotários de Cabo Verde receberam esta quarta-feira, 3, o Governador Sunny Akuopha, entidade máxima do Rotary a nível do Distrito 9101 da África.

Durante a sua visita, de acordo com uma nota enviada, o Governador do Distrito vai conhecer o funcionamento dos clubes em Cabo Verde, visitar alguns projectos em curso apoiados pelos Clubes mas também fazer visitas de cortesia a altas personalidades do país de modo a conhecer conhecer melhor os diferentes países do Distrito, as suas dificuldades, avanços e prioridades nomeadamente em relação aos aspetos alinhados com a principal missão do Rotary - promover a boa vontade, a paz e a compreensão mundial.

“Este é um momento alto na vida dos Rotary Clubs, onde o Governador contata diretamente seus associados, conhece as atividades do Rotary nos respectivos países e deixa diretrizes para o futuro”, pontua.

O movimento rotário em Cabo Verde começou em 1992 com a criação do Rotary Clube da Praia, seguido do Rotary Clube do Mindelo e, finalmente, do Rotary Clube Maria Pia, em 2002. Os três clubes reúnem atualmente 65 rotarianos.

Ao longo de vários anos, os Rotary Clubs de Cabo Verde têm desenvolvido diversas ações sociais a favor das respetivas comunidades, apoiando os setores da saúde e educação, mas também o desenvolvimento das comunidades e o combate à pobreza.

Cabo Verde pertence ao Rotary District 9101, que inclui 10 países da África Ocidental. Anualmente o Governador do Distrito, liderado este ano por Sunny Akuopha, visite todos os clubes.