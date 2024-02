CEO da Airways Aviation em Cabo Verde para discutir com as autoridades eventual parceria

O CEO da Airways Aviation, Hawatt Romy,realiza uma visita de dois dias a Cabo Verde, 03 e 04 de Maio, para conhecer o país e poder discutir com o Ministério de Turismo e Transportes uma eventual parceria para disponibilização de oferta educativa no domínio da Aeronáutica.

Através de um comunicado de imprensa o Governo informa que a visita veio na sequência dos contactos estabelecidos pelo Ministério do Turismo e Transportes com a empresa Airways Aviation relativamente à criação de uma parceria para disponibilização de oferta educativa no domínio da Aeronáutica, no âmbito da criação do Instituto de Aeronáutica e Turismo, na ilha do Sal.

“Tendo em conta a vasta experiência da Academia da Airways Aviation, com diferentes níveis de cursos, será, igualmente, uma boa oportunidade para uma parceria com o Governo de Cabo Verde na instalação e funcionamento do Instituto de Aeronáutica e Indústria Turística”, lê-se.

De acordo com a mesma fonte, durante a visita será assinado um Memorando de Entendimento entre o Ministério do Turismo e Transportes e a Airways Aviation e um outro entre a UTA e a Airways Aviation.

A UTA é uma universidade pública/estatal criada pelo Governo de Cabo Verde com o objectivo de formar profissionais altamente qualificados e promover investigação aplicada e a cooperação científica internacional em áreas fundamentais para desenvolvimento de Cabo Verde, como a economia azul, verde e digital, bem como a aeronáutica, o turismo e as artes.