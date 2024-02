Pró-Praia defende retoma de “projectos estruturantes” em diversos sectores para desenvolvimento da capital

​A Associação Pró-Praia defendeu hoje que a Cidade da Praia precisa retomar um conjunto de projectos estruturantes e económicos para o seu progresso.

Em entrevista à Inforpress, no Dia da Cidade da Praia, o presidente da Associação Pró-Praia, José Jorge Pina, disse que a capital não tem nenhum “projecto estruturante” para o seu desenvolvimento, relativamente ao sector das infra-estruturas para o turismo hoteleiro.

“Os projectos estruturantes esperados para a Cidade da Praia, como a implantação da Escola do Mar, o novo complexo de pesca, bem como a sua autonomia e o seu desenvolvimento, o centro de convenções, são projectos que precisam ser trabalhados. A infra-estruturas para o turismo hoteleiro anunciados, mas não promovidos pelo Governo, e algumas intervenções a nível da Câmara Municipal da Praia, pode-se constatar que ‘não há nada de estruturante para a Praia’, nestes domínios”, referiu.

Acrescentou ainda, que no sector do Mar é preciso descentralizar e regionalizar para que haja condições para o seu desenvolvimento em diversas ilhas. Neste sentido, frisou que a falta de autonomia coloca sobretudo esta ilha sem nenhum avanço. Disse também que os projectos a nível dos sectores hoteleiros não são promovidos.

No entanto, entende que a nível da Câmara Municipal da Praia constataram intervenções bloqueadas em termos estruturantes para esta Cidade, no domínio da construção de habitação social e das infra-estruturas desportivas, sócio culturais e de apoio às infra-estruturas económicas.

Pina sublinhou que gostaria de ver o esforço de todos para que esta instituição possa retomar o seu ritmo de desenvolvimento e de intervenções de qualidade, sustentáveis economicamente, financeiramente e socialmente para o avanço desta Cidade.

A nível do Governo, a mesma fonte sublinhou que é “inaceitável e angustiante” o facto de não haver neste momento a parte do ‘hall’ tecnológico e projecto estruturante para esta Cidade e, sobretudo, “nenhuma projecção” para o futuro.

Jorge Pina reclamou também um verdadeiro aeroporto internacional com extensão da pista à altura das exigências desta Cidade.

O líder da Pró-Praia defendeu melhorias a nível da segurança, com presença de policiais nas horas certas, nos lugares certos e com meios adequados e com a ajuda da videovigilância.

José Jorge Pina apontou desafios que a Cidade da Praia enfrenta em matéria social, urbana, infra-estrutura económica, mais emprego e mais turismo.

Sobre o Estatuto Especial da Praia, o presidente da Pró-Praia, avançou que este estatuto está coberto de bairrismo, regionalização, descentralização, complexo, covardia e irresponsabilidade que se aplica somente à ilha de Santiago e que não obteve nenhuma implementação e avanço neste estatuto.

Prosseguiu, desafiando os políticos a colocarem à Praia nas suas agendas e a defenderem os projectos que encorpam a visão do desenvolvimento da capital nos sectores do mar, do turismo, a energia, da água e da segurança, bem como em matéria da cultura, do lazer e do estar e de saneamento.

Ao mesmo tempo acusa os deputados nacionais de Santiago Sul com o argumento que não defendem a Praia, salvo algumas excepções, por defenderem a agenda partidária em detrimento da região que os elege.

Por outro lado, referiu que a Cidade da Praia tem melhorado, sobretudo em termos de desenvolvimento nos sectores das infra-estruturas rodoviárias, aeroportuárias, portuárias e desportivas.

Melhoraram igualmente, segundo este responsável, em termos de condições infra-estruturais e de qualidade da prestação desses serviços, além de melhoria de alguns serviços à Cidade, nos últimos.

O presidente da Associação Pró-Praia assegurou que esta associação já deu várias contribuições e propostas para a melhoria desta Cidade, com a participação em conferências, fóruns, actividades e debates nos meios da comunicação social.

Avançou ainda à Inforpress que já está à frente desta associação há nove anos e que ainda este ano vai ter eleições para a escolha de um novo presidente.

Para finalizar, José Jorge Pina felicitou a Cidade da Praia pelo seu 165º aniversário da sua elevação à categoria de cidade capital.