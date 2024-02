Presidente da República felicita Cidade da Praia pelos 165 anos de existência

​O Presidente da República, José Maria Neves, felicitou hoje a Cidade da Praia pelos 165 anos de existência realçando que a capital do País vem se tornando cada vez mais cosmopolita, criativa e inovadora.

Numa mensagem endereçada ao Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, o Chefe de Estado mostrou-se ciente dos grandes desafios com que a Cidade está confrontada, nomeadamente nos domínios do planeamento, da habitação, da requalificação urbana, do saneamento ambiental e da segurança e ordem públicas.

“Para ser mais competitiva e sustentar uma dinâmica mais forte de crescimento inclusivo, com oportunidades partilhadas por todos, a Cidade terá de atrair mais investimentos públicos e privados, gerar mais empregos e combater a pobreza e as desigualdades”, sugeriu, destacando ainda as áreas consideradas de enorme potencialidades como energias renováveis, economia azul e tecnologias informacionais.

José Maria Neves lembrou, entretanto, que “o aceleramento do ritmo de transformação socioeconómica da Cidade e o aproveitamento de todas as suas potencialidades” devem basear-se na estabilidade institucional e no diálogo franco e aberto entre o Governo, a câmara municipal e a sociedade civil.

De modo que, assegurou, sejam construídas parcerias público e privadas “mais sólidas” e que sirvam os interesses da Praia e de Cabo Verde.

O mesmo exortou a continuação dos trabalhos por forma a melhorar o ambiente de negócios e favorecer investimentos que contribuam para o crescimento do município baseando em factores de competitividade “em prol de uma Praia cada vez mais moderna, mais próspera, mais segura, mais justa e mais inclusiva”.

O dia 29 de Abril passou a ser feriado municipal por deliberação da Assembleia Municipal, de 23 de Março de 2018, e publicado no Boletim Oficial II Série nº 43 de 18 de Julho.

À semelhança dos outros municípios e concelhos, a Praia passa a ter dois feriados, 29 de Abril “Dia da Cidade da Praia”, e 19 de Maio, “Dia do Município da Praia”.