Porto Novo: Retoma das obras do museu das romarias nos planos da edilidade

A retoma das obras de construção do museu das romarias do Porto Novo, em Santo Antão, estão nos planos da autarquia porto-novense, que se prepara para o relançamento do projecto ainda em 2023.

O museu das romarias, cujas obras estão paradas há quase uma década, integra um pacote de projectos que a Câmara Municipal do Porto Novo pretende implementar ainda este ano, segundo uma nota da edilidade porto-novense.

Além do museu das romarias, está ainda nos planos da câmara municipal a requalificação urbana, ambiental e turística da aldeia do Monte Trigo e a construção do parque infantil da cidade do Porto Novo.

A criação do museu nacional das romarias insere-se no projecto de salvaguarda das festas de São João, que já contemplou a requalificação do roteiro das festas de São João e prevê ainda o restauro das capelas de São João Baptista na Ribeira das Patas e na cidade do Porto Novo.