Festividades/São Filipe: Presidente quer que cidade e município contem sua história através das suas figuras e personalidades

​O presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nuías Silva, advogou hoje a aposta da autarquia de ter a cidade e o município a contar a sua história através das suas figuras e personalidades.

O edil, que juntamente com o filho do escritor e médico foguense, Henrique Teixeira de Sousa, e da firma comercial Manuel dos Anjos, presidiu à inauguração do monumento de homenagem a Teixeira de Sousa, disse que, não obstante tratar-se de um gesto simples, se revela de “um enorme significado”.

“Homenagear os nossos e homenagear os nossos grandes é uma forma e revelar a história, mas a ilha do Fogo, se pretender ser grande e ter uma importância no contexto regional e nacional, terá de saber ver para trás e reconhecer os seus”, disse Nuías Silva, indicando que sobre esta base identitária cultural e intelectual se deve projectar os novos sonhos da ilha do Fogo, de São Filipe e das novas ambições da sua gente.

Depois de agradecer à Firma Manuel dos Anjos, um empresário do Fogo que construiu uma grande empresa/firma na capital do País, mas que está sempre atento às suas responsabilidades sociais e questões da ilha e que no primeiro momento que foi colocado esta necessidade respondeu presente, financiando na sua totalidade, razão pela qual desejo sucesso à firma para que possa apoiar, orientar e dizer presente às solicitações da ilha.

A inauguração do monumento em homenagem ao médico e escritor Henrique Teixeira de Sousa na pracinha defronte à casa que pertencia ao seu avô, aconteceu um dia depois da câmara municipal ter divulgado o vencedor da primeira edição do prémio literário-científico Henrique Teixeira de Sousa, cuja obra vencedora foi um romance.

Nuías Silva avançou que a obra será publicada brevemente e lembrou que em meados de Novembro próximo será lançado o edital para a segunda edição do prémio, que segundo o mesmo, “veio para ficar” para premiar trabalhos nas áreas da literatura, científica e administração local para homenagear o homem na sua dimensão de presidente de câmara.

Igualmente, anunciou para breve o lançamento do edital para a segunda edição do prémio literário Pedro Monteiro Cardoso, sublinhando que São Filipe é dos únicos municípios que tem dois prémios literários, mas que a ideia da câmara municipal é lançar um terceiro prémio na área da música, que seria o “prémio Beleza” em parceria com as Câmaras Municipais de São Vicente e de Lisboa, mas que a ideia já foi discutida e no futuro poderá ser anunciado.

O edil avançou que no próximo mês de Junho será inaugurado o monumento em homenagem ao hipismo e à bandeira, no Largo de Cruz dos Passos, mas a câmara municipal pretende homenagear, anualmente, uma figura da ilha com a colocação de um busto ou estátua nas praças para, dentro de pouco tempo, ter a cidade e o município a contar a sua história através das pessoas.

O filho de Henrique Teixeira de Sousa, Aníbal Teixeira, presente na cerimónia, classificou de “justíssima” a homenagem que a câmara municipal fez ao seu pai que era do Fogo e sempre amou esta terra, acrescentando que tudo que o seu pai fez na cultura e ciência foi em prol da melhoria das condições de vida de Cabo Verde.

“Como médico nutricionista fez imensos trabalhos em que chamou a atenção dos governos coloniais das fomes que se anteviam e, inclusive, produziu um estudo de previsão das secas e das fomes que entregou ao Governador que o seguiu rigorosamente e evitou, em 1959, uma fome catastrófica”, disse Aníbal Teixeira, lembrando que o seu pai exerceu, durante quatro anos, a sua missão na ilha do Fogo, abarcando sozinho quase todas as áreas de medicina.

Na literatura, explicou, foi autor de quatro romances sendo que no último contou a epopeia da emigração para os Estados Unidos da América e cuja figura central era o capitão João Lúcio Sousa “Nho Djonzinho” que era o pai de Teixeira de Sousa.

O representante da Firma Manuel dos Anjos, António Borges, disse que o financiamento desta obra se enquadra no âmbito das responsabilidades sociais que a firma tem, sublinhando que a mesma se associou à câmara municipal na confecção deste monumento para homenagear a figura de Teixeira de Sousa e de toda a ilha do Fogo de uma forma geral.

Segundo o mesmo, no quadro das responsabilidades sociais a Câmara Municipal de São Filipe poderá continuar a contar com a parceria da Firma Manuel dos Anjos.