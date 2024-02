Cabo Verde com três vítimas mortais em acidentes de trabalho em 2022

Cabo Verde teve 422 acidentes de trabalho em 2022, dos quais resultaram três vítimas mortais. Dados avançados aos jornalistas pela Inspectora da Inspecção-Geral do Trabalho, Jaqueline Silva, no início da Conferência “Construção Segura, Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais Zero”, realizada pela Inspecção Geral de Trabalho (IGT) e a Infra-estruturas de Cabo Verde (ICV0), em parceria com a Ordem dos Engenheiros Técnicos de Cabo Verde, Ordem dos Engenheiros Técnicos de Portugal e a Universidade de Cabo Verde.

Jaqueline Silva, avança que do número de acidentados, 68% são homens e 32% de mulheres.

“Tivemos três acidentes mortais em 2022, um em Santiago, um em São Vicente e o outro na ilha do Sal. A maioria desses acidentes aconteceu no sector da construção civil, que é o sector mais complicado. Portanto, em São Vicente, tivemos 182 acidentes de trabalho, na ilha do Sal 132 e, na ilha de Santiago, 95. São as ilhas com o maior número de acidentes de trabalho", avança

A maioria dos acidentes de trabalho acontece no sector da Construção Civil. O Inspector-geral de Trabalho, Anildo Fortes, frisa que este é um sector que precisa de organização.

“Não é apenas a IGT que deve intervir, porque antes da fiscalização há muitas acções que se podem fazer. Depois é que vem a fiscalização. Dou um exemplo: do licenciamento das obras. Nós não temos conhecimento. Portanto, as Câmaras Municipais licenciam as obras, mas não nos informam. Assim, fica difícil o trabalho da Inspecção Geral de Trabalho para fiscalizar. Temos que saber onde e que se vão iniciar as obras, entre outras coisas. Às vezes, chegamos numa obra e não há identificação do dono da obra, do responsável da obra, etc”, explica.

O objectivo da conferência “Construção Segura, Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais Zero” é incutir nos trabalhadores, entidades empregadoras e na sociedade em geral uma cultura de Prevenção e Segurança no Trabalho.

A abertura da conferência foi presidida pelo Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Saúde, Evandro Monteiro.