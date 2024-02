São Vicente com voos directos de Paris a partir de Novembro

A ilha de São Vicente passará a ter voos regulares e sem escalas, a partir de Novembro de 2023, de e para Paris. Os voos serão semanais, aos sábados, durante a época alta da procura de turismo de caminhada em Cabo Verde. Trata-se de uma iniciativa da agência Terres d´Aventures para impulsionar o desenvolvimento do turismo de montanha no arquipélago.

Segundo um comunicado da Agência Nobai, a Terres d´Aventures, operador líder do mercado de turismo de montanha em França, reuniu um conjunto de operadores nacionais desta modalidade de modo a garantir a oferta de um voo charter directo entre Paris e Mindelo.

Os voos serão assim operacionalizados, “durante a época alta do turismo de montanha São Vicente e a sua vizinha ilha de Santo Antão, mais próximo da Europa, onde o viajante europeu desfrutará de todas as condições naturais para a realização do turismo de montanha. A ligação directa, e sem escalas, começa em Novembro de 2023 e termina em Abril de 2024”, diz a agência.

Segundo o comunicado, a iniciativa tem o objectivo de auxiliar a promoção do destino no mercado francês, o maior emissor de turistas de montanha para Cabo Verde, tornando os pacotes mais competitivos perante outros destinos semelhantes, já que o custo da viagem tem um peso relevante na oferta dos pacotes.

De acordo com as informações avançadas, os voos serão operados pela Transavia, sendo que uma parte dos lugares será reservada às agências, e outra acessível à venda online para particulares.

Para as agências que operam neste sector, a falta de fiabilidade dos transportes entre as ilhas é o maior condicionante para o crescimento, condicionando a sua oferta e promoção junto dos mercados emissores.

Theo Lautrey, director da agência Nobai e representante da operadora Terres d´Aventure em Cabo Verde, afirma que a falta de fiabilidade do transporte marítimo tem obrigado à retirada de algumas ilhas das suas ofertas, nomeadamente Brava e São Nicolau. Outra dificuldade é verificada nos voos domésticos onde não é possível ter visível a escala e disponibilidade de voos a médio prazo.

O director enfatiza que a grande atractividade do país é a variedade das suas ilhas, paisagens e a possibilidade de mobilidade entre elas. Com maior confiança na oferta a nível do transporte doméstico, seria possível aumentar, significativamente, a oferta de destinos e o volume de visitas e dormidas, permitindo que outras ilhas pudessem ser impactadas directamente pelo turismo, sublinha.

“Além do transporte marítimo, para os que operam no sector do turismo de caminhada, a degradação dos caminhos vicinais em certas partes do país constitui outro motivo de preocupação. A sua não conservação poderá vir a ser um travão para o desenvolvimento da actividade”, lê-se no comunicado.

O comunicado ressalta que para o desenvolvimento do turismo de montanha, a oferta do prometido aeroporto internacional em Santo Antão não terá nenhum impacto ou interesse por parte dos operadores emissores de turistas, pois para esse segmento oferecer duas ilhas numa mesma viagem é uma mais-valia, e a viagem de barco é um momento muito apreciado pelos turistas.

A agência Nobai refere ainda que, sendo São Vicente a ilha onde nasceu e viveu Cesária Évora, isso eleva o seu potencial de interesse para o turista francês, país onde a artista era muito acarinhada.

A agência Nobai é uma agência nacional especializada em turismo de montanha, criada em 2007 para responder às necessidades da agência Terres d´ Aventure que procurava uma parceria com uma agência local, com intuito de responder às exigências do turismo sustentável.