Festividades/São Filipe: Equipa técnica da ONAD-CV recolhe material para controlo de dopagem nos cavalos

​Uma equipa técnica integrada por veterinários e pessoal de apoio da Organização Nacional Antidopagem (ONAD-CV) encontra-se na ilha para recolha de material para testes de controle de dopagem nos cavalos que participam da prova de hipismo.

Entre os dias 24 e 25, a equipa técnica, acompanhada de elementos de autoridades, passou pelas três principais cocheiras para recolha de amostras de urina dos cavalos que serão enviadas para o exterior para realização de teste antidoping, segundo um proprietário de cavalos.

Ao todo, segundo a mesma fonte, a equipa recolheu, nas três cocheiras, material dos 15 cavalos inscritos para participar das tradicionais corridas das festividades da bandeira e do dia do município de São Filipe, cuja primeira fase será realizada no dia 27, para apuramento dos seis cavalos que no próximo sábado, 29, vão disputar a fase final.

No ano passado, quatro cavalos que participaram da prova do hipismo perderam a vida, supostamente por ingestão de algum produto, mas , um ano depois, ninguém sabe o que realmente terá acontecido com os cavalos.

Os cavalos que morreram no ano passado eram “Foguete” de Norberto Araújo (Fogo), “Vulcão”, “América Dreams” e “Brazão” todos de Clóvis Teixeira (Fogo), sendo que os quatro cavalos estavam na mesma cocheira.

Na sequência da morte dos cavalos em “circunstâncias poucas esclarecidas”, o governo na ocasião, através de um comunicado, tinha manifestado o seu empenho em criar as condições humanas, técnicas e financeiras necessárias para que seja possível a realização de controlos de dopagem em competições e eventos, oficiais e não oficiais, e fora das competições.

Os proprietários dos cavalos estão de acordo com a realização dos testes, mas alguns questionam o timing da recolha das amostras, tendo em conta que os exames são feitos no exterior e, provavelmente, os resultados não serão conhecidos antes ou mesmo durante o decorrer da prova.

Para a edição deste ano da prova de hipismo estão escritos 15 cavalos, nomeadamente “Vulcão II” de Clóvis Teixeira, “América Dreams II” e “Força Emigrante” do proprietário Xóxó, “Passadinha”, “Fradu Frá” e “Airley” todos de Arlindo Lopes, “Badia di Fogo”, “Nimoeis”, “Príncipe do Fogo”, “Criston” e “Speed-boy” de Salomão Amado.

Estão ainda inscritos “Rainha das Ilhas” de um proprietário de Santo Antão, mas o cavalo está há muito tempo na ilha do Fogo, “Fogo” de Manuel Andrade Gomes, “Miss” de Lélé e “Império” de Sebastião Barbosa, mais conhecido pro “Tchotcho” de São Jorge.

No ano passado, os três primeiros lugares foram ocupados por “Nimoeis”, “Badia di Fogo” e “Airley”. O cavalo “Passadinha” foi o vencedor da prova de São Silvestre 2022.

O sorteio realiza-se esta manhã com a presença dos proprietários e de jockeys dos cavalos participantes e a primeira fase da corrida está agendada para quinta-feira, 27 a partir das 15:00.

Da programação para hoje destaca-se a abertura da exposição de pintura na Casa das Bandeiras, rastreio de Saúde através da Unidade Móvel de Saúde, homenagem a “Já de Minga” e solidariedade a Beltches em parceria com Minis d´Bila nos Estados Unidos da América e o grupo Mar Azul,

Prova de teqball, encontro com idosos do centro de Dia da OMCV, inauguração da reabilitação da praça de Cruz Vermelha no bairro de Santa Filomena e realização do concurso Miss São Filipe 2023 com um total de 11 candidatas da cidade e do interior do município constam da programação.

A organização do concurso Miss São Filipe, através da página da câmara de São Filipe nas redes sociais, informa que os menores de 18 anos terão entrada na zona reservada sem bebidas alcoólicas, e que o concurso conta com actuação do artista Lisandro Cuxi.