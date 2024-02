Cabo Verde quer facilitar investimentos e cooperação jurídica com o Brasil

​Cabo Verde quer facilitar investimentos e também a cooperação jurídica com o Brasil, conforme disse esta terça-feira o ministro da Agricultura e Ambiente, ciente de que será preciso concluir o mais rápido possível quatro instrumentos jurídicos com aquele país.

Gilberto Silva fez estas declarações na sua intervenção no acto de entrega de 30 toneladas de alimentos por parte do Brasil a Cabo Verde.

Nas suas declarações, Silva afirmou que o Cabo Verde tem “todo o empenho” em desenvolver o diálogo para concluir “o mais rápido possível” as negociações em curso relativas a quatro instrumentos jurídicos.

Os instrumentos são um acordo para evitar a dupla tributação e um outro de cooperação e facilitação de investimentos, estes propostos por Cabo Verde e um tratado sobre auxílio jurídico mútuo em matéria penal e outro de cooperação jurídica internacional em matéria civil, estes propostos pelo Brasil.

“O que nós temos estado a fazer é muito intenso. É muito importante para o desenvolvimento de Cabo Verde, mas para tornar também toda a cooperação no seio da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e no seio da cooperação bilateral muito mais robusta e de acordo com o desejo dos dois povos”, ressaltou.

Ainda nas suas declarações, Gilberto Silva citou outros projectos de cooperação que estão a ser desenvolvidos com o Brasil, mais precisamente no domínio da agricultura no combate às pragas, assim como a criação de uma linha marítima entre os dois países para escoamento do pescado para o país de Lula da Silva.

Cabo Verde tem ainda, segundo frisou Gilberto Silva, interesse em assegurar o funcionamento regular do mecanismo de consultas bilaterais, estabelecido em 2008.