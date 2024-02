Boa Vista acolhe 2ª edição da Conferência Internacional de Parceiros para o Desenvolvimento

​A ilha da Boa Vista acolhe a partir de quinta-feira, 27, a 2ª edição da Conferência Internacional de Parceiros para Desenvolvimento, evento destinado a dinamizar a economia do País, sob lema “Impulsionar mudanças e acelerar o desenvolvimento”.

A abertura será presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e o primeiro dia da conferência será marcado com a apresentação da visão do documento estratégico de desenvolvimento do País no horizonte 2026 e uma Mesa Redonda, sendo este um momento para uma discussão entre o Governo de Cabo Verde e os parceiros de desenvolvimento.

De acordo com uma nota de imprensa enviada às redacção, o evento terá participação de várias entidades nacionais e internacionais, incluindo especialistas em matérias de financiamento e desenvolvimento.

A 2ª edição da Conferência Internacional de Parceiros para Desenvolvimento pretende criar um “ambiente propício” de debate, realizando a ambição de fazer de Cabo Verde uma democracia “consolidada e moderna”, uma “Nação Azul, inclusiva, digital, emergente e resiliente”, uma economia de circulação localizada no Atlântico Médio, integrada na Comunidade Económica dos Estados Africanos Ocidentais (CEDEAO), com prosperidade compartilhada, um “País útil e plenamente integrado” no Sistema Económico Mundial.