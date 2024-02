MpD destaca papel da diáspora para o desenvolvimento do país

A comunidade cabo-verdiana na diáspora representa um significativo potencial de financiamento do País, no seu esforço de desenvolvimento e um potencial mercado de relativa importância. Posição defendida, hoje, pelo deputado do MpD, Jaime Monteiro.

Em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares, proferida na cidade da Praia, o parlamentar afirmou que o Governo implementou um conjunto de medidas, com destaque para a melhoria da qualidade dos serviços consulares. “Melhorou a integração das comunidades em Portugal, S. Tomé e Príncipe e Angola devido a uma diplomacia proactiva e assertiva, melhorou a gestão da deportação de cabo-verdianos em situação de conflito com a lei, nomeadamente através de acordo com o Governo dos EUA. Duplicou o valor da pensão concedida às comunidades emigradas em situação de vulnerabilidade em São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Senegal. Apoiou jovens da Diáspora com o acesso ao ensino superior, formação profissional e empreendedorismo, aprovou o Estatuto de Investidor Emigrante”, aponta. Jaime Monteiro avança que Cabo Verde tem um nível de educação bastante elevada desde 2016, isso relativamente a interpelação ao Governo, sobre as políticas públicas para a educação em Cabo Verde “A nossa educação é de qualidade e o governo tem melhorado bastante em comparação com antes de 2016 até agora. O nível de educação bastante elevada, hoje temos um sistema de educação bastante credível e bastante universal, porque temos diversidade de universidades, e diversificação de ensino A segunda sessão plenária arranca amanhã, dia 26 de Abril, e decorre até sexta-feira.

